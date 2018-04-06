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"Газпром нефть" ждут светлые перспективы, рекомендуем "покупать" акции


Рынки
Александр Сидоров
Александр Сидоров
аналитик ИК "Велес Капитал"
 
"Газпром нефть" является одной из самых динамично развивающихся компаний в российском нефтегазовом секторе. Группа выделяется высоким темпом роста добычи, сильными финансовыми показателями благодаря налоговым льготам и развитой нефтепереработке, а также умеренно привлекательной дивидендной доходностью акций. Мы считаем, что компанию ждут светлые перспективы и присваиваем ее акциям рекомендацию "Покупать" с целевой ценой в размере 395 руб. за акцию.

Мы ожидаем роста финансовых показателей компании на всем горизонте прогнозирования в результате роста доли месторождений с налоговыми льготами и увеличения глубины нефтепереработки. После 2019 г. компания планирует сосредоточиться на эффективности производства, что выразится в снижении операционных затрат. При прогнозировании мы используем консервативный сценарий – сохранение/небольшой рост рентабельности EBITDA на уровне 22-23% до 2026 г.

Размер капитальных затрат является ключевым показателем инвестиционного профиля "Газпром нефти". Мы ожидаем, что в ближайшие 5 лет капитальные затраты в сегменте upstream снизятся на 50-100 млрд руб., так как не будут содержать затраты на обустройство новых месторождений и будут составлять сумму, необходимую для поддержания добычи. При этом CapEx в сегменте downstream вырастет на ту же величину в рамках программы модернизации НПЗ. После 2021 г. снова начнется рост в сегменте upstream. В результате капитальные затраты в среднесрочной перспективе останутся на текущем уровне – 370 млрд руб. в год. Таким образом, мы не ожидаем снижения инвестиций группы после выхода новых месторождений на проектную мощность.

Мы полагаем, что изменение дивидендной политики в сторону роста дивидендов является реальным сценарием для "Газпром нефти". На текущий момент, у компании одна из самых низких норм выплат в отрасли - 25% чистой прибыли по МСФО. В среднесрочной перспективе мы ожидаем стремительного роста свободного денежного потока и увеличения дивидендных выплат после завершения крупных проектов, что является нормальной практикой среди компаний.

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