Санкции США не окажут существенно негативного влияния на экономику РФ

На сегодняшний день данные санкции, на наш взгляд, не несут существенно негативного вклада в экономику РФ. Однако данные санкции являются очередной демонстрацией того, что геополитические риски остаются насущной темой для России.

Также ослаблению рубля способствуют неспокойные настроения инвесторов, которые сохраняют свои опасения торговый войн на фоне новой череды заявлений Белого Дома о необходимости усиления торговых пошлин. В результате при сохранении умеренно-негативного новостного фона, с одной стороны, и повышенных ценовых уровней на нефтяном рынке, с другой, мы ожидаем курса рубля на следующей неделе в диапазоне 57,5-58,4.