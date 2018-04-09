Отдельные инструменты, даже ликвидные бумаги, торгуются в нешироких диапазонах, и движения порою даже весьма хаотичны. Негатива много, но он какой-то «мутный» (дело Скрипалей, применение отравляющих газов в Сирии). Инаугурация президента России пройдет 7 мая 2018 года. Вряд ли Запад заинтересован в триумфальной инаугурации и в новом «десятилетии побед», поэтому внешний фон в апреле будет напряженный. С этой точки зрения надо рассматривать новый пакет санкций США. Это «подарок» к инаугурации. Сегодня «мы» давим на точки, в надежде раскачать ситуацию в России, завтра на другие… Для фондового рынка это означает то, что, несмотря на повышение рейтинга, нерезиденты будут весьма щепетильно относиться к инвестициям в российские акции. Скорее всего, они будут их сокращать. Думаю, что и к ЧМ по футболу-2018 неприятные сюрпризы уже подготовлены.

Пока же российские инструменты с фиксированной доходностью являются достаточно интересными. Центральный банк снижает свою ставку и обещает продолжить это снижение. Тем не менее, ставка в районе 7% по рублям дает возможность продолжения операции carry trade.

Прошедшая неделя стала тяжелой для американского фондового рынка. В пятницу по итогам торгов все три главных американских биржевых индекса потеряли свыше 2%, после выхода разочаровавшего отчета по рынку труда и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое инвесторы восприняли как сигнал того, что ФРС, скорее всего, не станет отказываться от своих планов по части повышения ставок, несмотря на трудное положение на фондовом рынке и неопределенность касательно вопросов торговой политики. После закрытия торгов в пятницу индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite оказались на отрицательной территории по итогам с начала года.

В пятницу рынок открылся резким снижением, после появившейся в четверг поздно вечером новости о том, что Дональд Трамп дал распоряжение представителям торгового ведомства рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на ввоз товаров из Китая объемом в $100 млрд. В пятницу утром государственные СМИ КНР сообщили, что китайская сторона «даст незамедлительный отпор», передает AFP. В воскресенье Трамп написал в твиттере, что китайская сторона «отменит введенные ею торговые барьеры, потому что это будет правильно». Продолжающийся поток новостей по торговле, скорее всего, будет задавать тон на протяжении предстоящей недели, а также влиять на рынки будет выход большого количества отчетов по прибыли от американских компаний и макроэкономической статистики по США.

Но главный новостью недели будет выступление во вторник и среду CEO Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе, где он даст объяснения касательно неправомерного использования информации о пользователях соцсети и его влияния на исход президентских выборов в США. На прошлой неделе Цукерберг сказал в интервью американскому СМИ, что он, несмотря ни на что, является лучшим главой для компании Facebook. Тем временем, исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг сказала в интервью в пятницу, что «есть возможность» того, что имели место и другие случаи утечки данных пользователей соцсети Facebook. Участники рынка будут очень внимательно следить за выступлением Цукерберга в Вашингтоне.

На этой неделе стартует сезон публикации корпоративной финансовой отчетности за первый квартал. В первую неделю сезона свои результаты представят Wells Fargo, JP Morgan, Citi, PNC Financial, BlackRock и Delta Air Lines. На предстоящей неделе выходят показатели по инфляции в США (индекс PPI во вторник, индекс CPI в среду). В среду также будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Помимо этого, на предстоящей неделе инвесторы будут следить за выходом показателей по доверию представителей малого бизнеса (во вторник), доверию потребителей (индекс Мичиганского университета в пятницу), а также отчета по числу открытых вакансий (отчет JOLTS в пятницу).