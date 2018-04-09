Из-за санкций ожидается некоторый отток иностранной ликвидности с российского рынка

Так, акции РУСАЛа на Московской бирже упали на 17,7% в пятницу, а в понедельник на торгах в Гонконге - на 40%. Американцам запрещено вести бизнес с российскими компаниями. При этом запрет распространяется и на мировых контрагентов российских компаний. Отметим, что на основании закона CAATSA и ряда других актов любые банковские переводы санкционных лиц, движение по счетам лоро/ностро, услуги торгового финансирования и аккредитивы, предоставление гарантий, инвестиций, а также любые другие транзакции для или от лица, выступающего в качестве корреспондента, ответчика или получателя могут быть заморожены в юрисдикции США.

Ранее при публикации в конце января спецдоклада Минфина США о санкциях против России, мы отмечали, что Госдеп США все более четко очерчивает круг лиц, которые приближены к Президенту РФ с целью дестабилизировать политическую обстановку. Теперь, когда от слов перешли к делу, крупный российский бизнес рискует столкнуться с цепной реакцией введения санкций. Поскольку большинство российских компаний взаимодействует друг с другом пусть даже в самой малой степени. Плюс американские санкции последуют и к мировым контрагентам, но только к тем, которые слабы против США, поэтому европейский бизнес не будет санкционирован. В свою очередь, Россия ответит контрсанкциями к США. Из-за этого иностранные инвесторы могут начать продавать ОФЗ и постепенно выходить из рубля в доллар. Минфин США в январском докладе отразил позицию крупных американских инвестиционных фондов и банков относительно российского рынка долга, как нанесение существенного ущерба американским компаниям вследствие введения запрета на операции с долгом. Однако несмотря на сырьевую экономику, РФ показала, что прочно интегрирована в мировую экономику и изолировать ее от внешнего мира, как Северную Корею у США не получится. Тем не менее Президент Трамп следует предвыборным обещаниям, и после торговых войн очередь дойдет до рынка нефти. США не нужны высокие цены на нефть, поскольку это приводит к удорожанию конечного продукта. Поэтому у России еще есть время для снижения зависимости бюджета от цены за баррель "чёрного золота".