Доходности UST10 упали на 6 б.п. - до 2,77%

Доходности бенчмарков в пятницу упали на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая из-за взаимных ограничений на импорт, а также слабой статистики по занятости в США: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросла всего на 103 тыс в марте против прогноза в 193 тыс. UST10 закрылись с доходностью 2.77% - на 6 бп ниже уровней четверга.
Облигации EM закрылись разнонаправленно. 10-летние суверенные облигации Турции и Индонезии демонстрировали опережающую динамику, доходности упали на 5 и 4 бп соответственно. Бумаги Аргентины прибавили 4 бп в терминах доходности.
Новый раунд американских санкций в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников оказал давление на российские евробонды и ОФЗ. Выпуски Russia28 и Russia47 закрылись на отметке 4.51% (+3 бп) и 5.19% (+5 бп) соответственно. Выпуск 26207 завершил день на отметке 6.97% (+3 бп).
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