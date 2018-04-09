Непродовольственная инфляция и инфляция в сфере услуг почти не изменилась в марте и составила соответственно 2,5% г/г и 3,9% г/г. Тем не менее, продовольственная инфляция ускорялась второй месяц подряд и достигла 1,3% г/г в марте после того как вышла на уровень 0,9% г/г в феврале. Учитывая ускорение роста цен на продукты питания в апреле прошлого года, мы ожидаем, что в этом году тенденция повторится и продовольственная инфляция составит 0,7% м/м, или 1,3% г/г; инфляция в целом за апрель составит 0,4% м/м. Таким образом, устойчивое ускорение инфляции в продовольственном сегменте подтверждает наше мнение о том, что ЦБ должен придерживаться осторожного подхода в снижении ключевой ставки.
ЦБ должен придерживаться осторожного подхода в снижении ключевой ставки
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