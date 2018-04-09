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Давление на криптовалюту может вырасти после новых мер китайского центробанка


Рынки
Наталья Самойлова
Наталья Самойлова
директор инвестиционного департамента "Golden Hills-КапиталЪ АМ"
 
В ближайшие кварталы в США вернутся $3,5 трлн иностранных денежных средств из-за рубежа, которые потребуют размещения, поэтому на биржах Nasdaq и Nyse в течение 3-4 месяцев будут сформированы выгодные цены предложения на бумаги международных компаний, и уже сегодня, на ожиданиях этого рывка, возможен неплохой рост, в том случае, если остальные факторы не изменятся.

В откате нужно сохранять, накапливать, приумножать. Вес факторов для краткосрочного отката стремительно уменьшается, и если говорить о часовых графиках, то у быков появляется хороший шанс для прыжка. На минувшей неделе индекс Dow 30 упал на 0,7% до 23932,76 пункта из-за увеличения суммы возможных пошлин США на импорт из КНР на $100 млрд, и индекс S&P 500 уменьшился на 1,4% до 2604,47 пункта, так как в нём меньше доля тех самых консервативных компаний, которые растут обычно сильнее и снижаются слабее бенчмарка. Сегодня нас, вероятно, ждёт рост по всему рынку на +1,0%, так как пошлины США на КНР, если и будут введены, то, скорее всего, не раньше конца июля - начала августа, при этом, с учётом состава индексов, Dow может быть по 24,2 тысячи пунктов, и S&P 500 - по 2620, если не произойдёт ничего нового, или к концу торгов понедельника, или плюс-минус день.

Лимиты по шорту на криптовалюту сдвигаются вверх, но он остаётся в силе. Курс биткойна по отношению к главному инструменту сбережений вырос с $6501 до $7101 на фоне инвестиционных планов Д.Сороса и улучшения отношения к риску на мировых биржах после временного уменьшения веса, придаваемого трейдерами твитам из личного микроблога президента США. Тем не менее давление на криптовалюту, вероятно, может ещё вырасти после новых мер китайского центробанка. Народный банк КНР заявил, что предпримет новые меры против криптовалюты в своей стране и работает над созданием собственной криптовалюты, а как только этот бизнес будет зарегулирован в Поднебесной, цена биткойна в мире пойдёт вниз. Собственная криптовалюта позволит Пекину не только ограничить пользу биткойна, но и ввести негативные ставки, для того, чтобы ускорить рост экономики, вернув деньги из серого сектора в официальный. 

На других рынках, цена золота стабилизировалась около $1333 за унцию после комментариев главы ФРС. Цена эталонного сорта нефти Брент падала до $67,38 за баррель, после данных о том, что число буровых в США выросло на 10 штук. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 2,79% после слов о том, что минфин США не волнуется за продажи трежерис по мере изменения отношений с Китаем. Пара евро/доллар падала до 1,228 на ожидании повышения ставок Федрезерва.

Из важных событий новой недели назовём отчётность банков и Delta, на вторник и среду запланированы выступления главы КНР и гендиректора Facebook, публикации протоколов ФРС, индексов производственных и потребительских цен в США. На прошлой неделе в Америке вышел позитивный непроизводственный индекс ISM, но несколько разочаровали данные по занятости, потому что уровень безработицы так и не опустился на минимум XXI века, число рабочих мест оказалось меньше ожиданий, 103 тысячи против 188 тысяч, хотя показатель за предыдущий период пересмотрен вверх до 326 тысяч с 313 тысяч. Необеспеченное потребительское кредитование в феврале оказалось меньше прогноза, $10,6 млрд против $15,3 млрд. 

Глава ФРС выступил против нынешнего пути развития бюджета США, назвав его неустойчивым, и предупредил, что не знает, как пошлины повлияют на экономику, но инфляция может выйти на дискомфортные уровни, если ждать до тех пор, пока будут достигнуты цели по росту цен и по занятости, а также выразил желание продолжить постепенные повышения ставок. Минфин США видит потенциал торговой войны с Китаем, хочет сделать снижение налогов постоянным и объясняет, что скоро возможно соглашение по НАФТА.

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