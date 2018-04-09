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Диапазон 1,22-1,25 доллара за евро по-прежнему сохраняет актуальность


Рынки / Валюта
Михаил Поддубский
Михаил Поддубский
аналитик Промсвязьбанка
 
Индекс доллара (DXY) на протяжении последних недель продолжает консолидироваться вблизи отметки в 90 б.п.

На прошлой неделе индекс доллара (DXY) проводил большую часть времени в диапазоне 89,80-90,60 б.п. Американский доллар не демонстрирует значительных изменений против других валют развитых стран.

Ключевой историей на глобальных рынках остается вопрос развития протекционистских инициатив со стороны США

На прошлой неделе американские власти объявили о введении пошлины на китайские товары стоимостью 50-60 млрд долл. В ответ на это Китай заявил, что готов ввести дополнительную 25%-ную пошлину на 106 американских товаров, включая сою, автомобили, химикаты и самолеты. После ответных заявлений Китая Д.Трамп заявил о готовности ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров стоимостью уже 100 млрд долл. в ответ на «несправедливые» по словам Трампа действия оппонента. Безусловно, развитие «торговых войн» формирует негативные настроения на глобальных рынках, что приводит к снижению основной массы валют emerging markets, но пока находит слабое отражение в динамике доллара против валют развитых стран.

Пятничные данные по рынку труда США не сильно изменили общую картину на валютном рынке

В целом статистика по американскому рынку труда вышла несколько хуже ожиданий. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило всего 103 тыс. рабочих мест при прогнозе в (185-195 тыс.). Коэффициент безработицы U-3 остался на уровне в 4,1% (консенсус предполагал снижение показателя до 4%). Темпы роста зарплат в годовом выражении выросли с 2,6% до 2,7% (в соответствии с консенсусом).

Пятничная статистика первоначально вызвала разнонаправленную реакцию в долларе, но через некоторое время привели к ослаблению доллара против валют развитых стран. Пара евро/доллар на этом фоне укрепилась в район 1,2280-1,23 долл.

Основные события текущей недели приходятся на вторую половину

Динамика глобальных рынков, вероятно, продолжит определяться в первую очередь развитием взаимоотношений США и Китая в части реализации торговых ограничений. Тем не менее, с точки зрения макростатистики предстоящая неделя также будет наполнена значимыми событиями, основная масса которых расположена во второй половине.

В первую очередь обратим внимание, что в среду будут опубликованы протоколы с последнего заседания Федрезерва, днем позже – протоколы ЕЦБ. Помимо этого также в среду будут представлены данные по инфляции в Китае и США, которые также могут оказать заметное влияние на рынки (ранее мы указывали на риски роста инфляции в Штатах в ближайшие месяцы во многом за счет эффекта базы).

С конца января пара евро/доллар большую часть времени проводит в диапазоне 1,22-1,25 долл., который по-прежнему сохраняет актуальность. На предстоящей неделе ориентируемся на консолидацию в середине данного диапазона.

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