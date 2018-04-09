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"Черный понедельник" и "черный лебедь" для российского рынка акций


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Этот понедельник надолго войдёт в историю российского фондового рынка.

Сегодня российские биржевые индексы рухнули на рекордную величину с 2014 года. Российский рублёвый индекс Московской биржи обвалился почти на 10% до отметки 2065 пунктов, а валютный индекс в первой половине показывал падение почти на 13%, до отметки 1090 пунктов. Причиной подобной распродажи послужили новые санкции со стороны США, а также сильнейшая эскалация конфликта вокруг Сирии, где опять во всём обвинили Россию. Не исключено, что в ближайшие дни против РФ будут введены новые санкции, а российский МИД будет вынужден отвечать симметричными мерами. 

После того, как в новый санкционный список США попала компания RUSAL, её владелец объявил о возможных технических дефолтах. Акции этой компании ещё в пятницу на Московской бирже рухнули почти на 30% и сегодня ещё на 35%. Поскольку главный акционер RUSAL имеет доли и в ГМК Норникель и в компаниях энергетического сектора, все они тоже попали под массированную атаку. Акции ГМК Норникель сегодня рухнули на 15% до отметки 9000 рублей за акцию. Более того, RUSAL кредитовали и российские банки, поэтому и они закономерно пошли вниз. Акции банка ВТБ упали на 10%, акции Сбербанка, в которых находилось наибольшее количество нерезидентов, сегодня упали на рекордную величину, на 15% до отметки 220 рублей за акцию. 

Сегодня мы явно видим на российском фондовом рынке панические распродажи по любым ценам. Очень похоже, что западные фонды решили больше не пытать иллюзий и начали выходить из всех российских активов. Поскольку дальше Россию на внешней арене будут давить ещё больше, нет смысла долгосрочным инвесторам удерживать такой риск в своих портфелях. 

Самое интересное в том, что сегодня рухнули акции почти всех российских компаний, даже тех, у которых нет большой долговой нагрузки, и которых никак не коснулись санкции. Российские власти сегодня дали понять, что они готовы помочь тем компаниям, кто попал под санкции и испытывает большие проблемы, но фондовый рынок на эти заявления никак не отреагировали. 

В рамках сегодняшнего обвала российский рублёвый индекс Мосбиржи достиг первой цели коррекции на отметке 2050 пунктов, о которой мы писали последний месяц. Пока есть высокие шансы на то, что эмоции сегодняшнего дня немного улягутся и индекс сможет удержать этот важный рубеж. Если и эта поддержка будет пробита, то откроется дорога вниз, вплоть до отметки 1850 пунктов.

Котировки нефти сегодня растут на 1% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. Индекс промышленных металлов сегодня тоже растёт на 1%, а вот драгоценные металлы торгуются вблизи пятничного закрытия. Цена тройкой унции золота консолидируется вблизи отметки 1332$.

Российский рубль сегодня тоже испытывает существенное давление. В первой половине российский рубль в паре с долларом упал почти на 4% до психологической отметки 60 рублей. И в этом нет ничего удивительного — сильные продажи на рынке ОФЗ и еврооблигаций со стороны нерезидентов провоцируют спрос на валюту. Цена нефти марки Brent в рублях вновь превысила отметку 4000 рублей. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться.

Российским инвесторам мы пока не рекомендуем покупать акции. Нужно подождать, пока пройдёт эмоциональная реакция. Не исключено, что в ближайшие дни и недели начнёт ухудшаться и внешний фон в связи с конфликтом между Китаем и США.

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