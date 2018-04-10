"Медведи" радовались как дети

Они давно ждали обвала. До вчерашнего дня ряд акций двигались в рамках нисходящих каналов (например, Сбербанк), часть акций находились в «боковике» (МТС, Полиметалл», бумаги «Московской биржи»). После «черного понедельника» картина изменилась – котировки практически всех акций перешли в агрессивные нисходящие тренды. Кто-то будет покупать акции, «пока на улицах льется кровь», и наверняка получит спекулятивную прибыль, но среднесрочные инвесторы должны учитывать, что нисходящие каналы пришли в нашу жизнь надолго. Апрель спокойным не будет.

Не умеют инвесторы рассчитывать геополитические риски, помноженные на риски передела собственности под флагом борьбы с коррупцией – им легче продать акции. В понедельник Дональд Трамп вместе с новым советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, известным своими ястребиными взглядами, заявил, что в течение ближайших 24-48 часов будет «важное решение» по Сирии. События в Сирии могут спровоцировать обострение конфликта между Израилем и Ираном и привести к военному конфликту между США и Россией. Последнее маловероятно, но инвесторам спокойнее находится «вне рынка» – уже в конце марта мы видели отток средств из фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки.

Ко всему вышесказанному можно добавить и фактор ядерной программы Ирана. С приходом в Белый дом Джона Болтона геополитические риски выросли. Ранее посол США в ООН Болтон высказывался в пользу предварительных мер со стороны США против Ирана и Северной Кореи из-за их ядерных программ. Ожидается, что Болтон будет подталкивать Трампа к тому, чтобы расторгнуть ядерное соглашение с Ираном и попытаться вновь ввести санкции против этой страны. Понедельник – первый день Болтона на посту советника по нацбезопасности. В понедельник Трамп сообщил, что проводит встречу со своими военными советниками, чтобы определить, кто виновен в атаке в Сирии: сирийское правительство, Иран, Россия или все трое. А теперь я задам сам себе вопрос. А если Джон Болтон является «слоном в посудной лавке» и его кипучая деятельность вызовет разрастание конфликта за пределами Сирии?

Зато ситуация вокруг Сирии позитивна для нефтяных цен. Килдафф из Again Capital полагает, что ответные меры США по сирийскому делу могут вызвать временное увеличение цен на нефть на несколько долларов, но в случае маловероятного развития событий – разрастания этого конфликта за пределы Сирии – цены нефти могут вырасти еще на $10 или сильнее. Аналитики полагают, что, каким бы ни было это решение, оно будет касаться лишь непосредственно сирийского вопроса и не повлияет на объемы предложения нефти. На прошлой неделе поддерживаемые Ираном хуситы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру. Это был очередной удар по саудитам за последнее время.

Но аналитики утверждают, что на данный момент рынок учитывает геополитический риск лишь на $2-3. «Не думаю, что эти события станут ограничительным фактором для объема физического предложения нефти из ближневосточного региона», – сказал главный аналитик по сырьевым рынкам в TD Securities Барт Мелек. «Похоже, определяющим фактором динамики нефтяного рынка служат новости касательно торговой войны. В скобках скажу, что одной из причин, по которой не происходит сильного роста цен на нефть, является ощущение инвесторов, что за счет нефти из США может быть увеличен объем предложения на мировом нефтяном рынке (если перебои с поставками все же произойдут).

В понедельник главные американские биржевые индексы закрылись ростом. Отскоку котировок акций после массовых продаж прошлой недели послужило смягчение риторики представителей США по вопросу пошлин на китайские товары. Однако ближе к концу торговой сессии рынок снова стал падать, после появления сообщений о том, что ФБР проводит обыск в офисе адвоката Дональда Трампа. «Даже если в конечном итоге эта ситуация не получит никакого развития, первая реакция рынка на подобные новости почти всегда бывает негативной», – сказал вице-президент по трейдингу и деривативам в Charles Schwab Рэнди Фредерик.

Инвесторы с нетерпением ждут начала сезона публикаций корпоративных отчетов по прибыли, которые должны послужить сильным фактором роста для американского фондового рынка. В пятницу свои результаты за первый квартал сообщат крупные банки – JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Аналитики ожидают, что рост квартальной прибыли у компаний из индекса S&P 500 составит 18,5% по сравнению с прошлым годом, что станет самым сильным ростом за последние семь лет, согласно данным от Thomson Reuters.