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Ожидается коррекционный рост рубля


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
В понедельник российские активы понесли существенные потери. При этом игроки игнорировали внешний фон, концентрируясь на росте рисков вложения в наши акции.

Сегодня с утра внешний фон способствует покупкам в российских бумагах. Главными факторами здесь могут стать дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 69 долларов, а также утренний рост фьючерсов на основные американские индексы, прибавляющих более 1%. На таком фоне мы не исключаем попыток коррекционного роста российских акций. Кроме внешних факторов, этому может поспособствовать желание игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным «шортам», а также покупки спекулянтов, которые попытаются заработать на отскоке.

Однако в начале торгов продажи могут преобладать, в результате чего в первые минуты мы увидим дальнейшее снижение нашего рынка, с последующими попытками индекса МосБиржи отыграть отметку 2100 пунктов. Если рынку удастся закрепиться выше этого значения, инвесторы могут вспомнить про внешний фон, что поспособствует продолжению восстановления и на горизонте недели может привести к дальнейшему отыгрышу потерь и тестированию ближайшего сопротивления, которым выступает уровень 2200 пунктов. Отметим, что в текущий момент у рынка есть двойная поддержка в виде уровня 2000 пунктов и долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2014 года. В случае продолжения снижения именно она может стать точкой разворота, от которой «быки» попытаются возобновить полноценную восходящую динамику.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем коррекционного роста рубля. Подъем нефти марки Brent выше 69 долларов, а также начало подготовки экспортеров к налоговым выплатам и желание игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в российской валюте, приведут к некоторому укреплению рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар в первой половине дня может отступить в район 60,3 - 60,4 рубля. При этом с технической точки зрения, после пробоя уровня 59 рублей, ближайшими сопротивлениям для американской валюты выступают отметки 61 и 62 рубля. В случае возобновления роста в долларе «медведи» могут использовать эти уровни в попытках организовать коррекцию, либо возобновить полноценное снижение.

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