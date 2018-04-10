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Не исключено, что Банк России поддержит рубль своими интервенциями


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Вчера российский рынок пережил рекордный за последний годы обвал - Индекс Мосбиржи потерял за день 8,34%.

Но и на вечерних торгах распродажи продолжились: на 1,7% упал фьючерс на индекс РТС после более чем 10-процентного снижения днем, чуть больше потеряли фьючерсы на акции «Норникеля», 3,3% составили потери Сбербанка. Складывается впечатление, что нерезиденты массово выходят из российских акций, поскольку наибольшему падению подвержены именно бумаги, наиболее любимые иностранными инвесторами.

Еще печальнее ситуация на валютном рынке. Хоть рубль обесценился к доллару не так как рынки, а «всего лишь» на 3,7%, этого вполне достаточно, чтобы операции carry trade стали экономически невыгодными. Следовательно, можно ожидать повышенного спроса на валюту в результате выхода нерезидентов из ОФЗ. Впрочем, пока массовой распродажи обязательств Минфина не наблюдается, скорее всего, инвесторы вчера пока еще хеджировали рублевые позиции. Но если рубль и дальше продолжит падать, то распродаж ОФЗ не избежать.

Не исключено, что российскую валюту поддержит Банк России своими интервенциями. Возможно, первый шаг в этом направлении регулятор уже сделал: вчера около 17.00 мск на срочном рынке мы наблюдали как в «стакане» появились на продажу 150000 контрактов по фьючерсу доллар-рубль, которые, впрочем, довольно быстро были «съедены» рынком.

С одной стороны, сейчас нельзя допускать снижения объема размещений ОФЗ на первичных аукционах Минфина. В условиях падающего рубля не только нерезиденты не будут покупать рублевые госбумаги, но и отечественные банки предпочтут валютные инструменты. С другой стороны, дальнейшее падение может спровоцировать панику на валютном рынке, к которой присоединятся не только население, но и банки со своим профицитом ликвидности в 3,8 трлн руб. В таком случае курс 80 руб за доллар - далеко не предел. Поэтому выход на рынок регулятора с продажей валюты очень вероятен.

Американские индексы вчера выросли на 0,2-0,3 процента, более 69 долларов за баррель стоит нефть. Но положительный внешний фон практически не повлияет на российский рынок. Все зависит от того, когда нерезиденты завершат, или хотя бы приостановят, распродажу российских акций.

После такого сильного снижения обычно трейдеры выкупают до половины просадки, то есть вполне возможно, что сегодня с утра рынок попытается подрасти. С другой стороны, исход нерезидентов еще не закончился, и они могут продолжить сливать акции практически по любым ценам. В такой ситуации прогнозы, и тем более рекомендации по совершению операций, становятся быстроустаревающими.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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