Сырьевые рынки: у каждой беды индивидуальное лицо

Так, цены Брент вновь подбираются к уровню 70 долларов за баррель.

Казалось бы, это тот вожделенный уровень, который позволяет свободнее вздохнуть многим производителям. Однако это не касается Венесуэлы. Даже сегодняшние цены не позволяют ей сводить концы с концами. В нефтяной отрасли Венесуэлы и в экономике в целом за прошедшие годы низких цен произошли серьезные перемены к худшему. Производство нефти в стране существенно сократилось. По оценкам аналитиков BMI, производство нефти в Венесуэле в этом году упадет еще на 22% и в среднем составит 1.495 мб/д. Ждем 12 апреля, когда ОПЕК представит данные по добыче нефти во всех странах картеля. Также будем ждать выхода очередных данных из США, где напротив продолжается бурный рост добычи нефти.

Но главные события сырьевых рынков в прошедший день были не здесь. Самые интересные события происходили на рынке алюминия. Решения по введению экспортных пошлин на алюминий ранее уже отражалось на динамике цен металла. Рост цен тогда достигал почти десятка процентов. Теперь рынок переваривает новое потрясение - введение санкций на РУСАЛ, что приведет к ограничению его поставок на мировой рынок, а особенно поставок алюминия в США. Принятые решения по РУСАЛу дали довольно значительный толчок ценам на алюминий, которые на этот раз прибавили около 7%.

Но нас гораздо больше волнуют те эффекты, которые произведет введение новых санкций на наши предприятия и на наш фондовый рынок. А воздействие на этот раз оказалось очень сильным. Довольно сильно просел рубль по отношению к мировым валютам. Индекс ММВБ потерял за день 8,3%, а потери индекса РТС составили 11,4%. Особенно провальным на ФР рынке был день для РУСАЛа, который похудел сразу на треть своей капитализации. А в пике потери достигали почти половины. Но досталось и многим другим бумагам. Так, акции Сбербанка сжались в цене на 17%. Так что наступающий день на ФР вновь будет очень интересным и волнующим.