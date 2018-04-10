FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сырьевые рынки: у каждой беды индивидуальное лицо


Commodities / Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Цены нефти в понедельник ощутимо подросли, компенсировав снижение пятницы. В результате по итогам двух дней цены примерно вернулись на исходные позиции.

Так, цены Брент вновь подбираются к уровню 70 долларов за баррель.

Казалось бы, это тот вожделенный уровень, который позволяет свободнее вздохнуть многим производителям. Однако это не касается Венесуэлы. Даже сегодняшние цены не позволяют ей сводить концы с концами. В нефтяной отрасли Венесуэлы и в экономике в целом за прошедшие годы низких цен произошли серьезные перемены к худшему. Производство нефти в стране существенно сократилось. По оценкам аналитиков BMI, производство нефти в Венесуэле в этом году упадет еще на 22% и в среднем составит 1.495 мб/д. Ждем 12 апреля, когда ОПЕК представит данные по добыче нефти во всех странах картеля. Также будем ждать выхода очередных данных из США, где напротив продолжается бурный рост добычи нефти.

Но главные события сырьевых рынков в прошедший день были не здесь. Самые интересные события происходили на рынке алюминия. Решения по введению экспортных пошлин на алюминий ранее уже отражалось на динамике цен металла. Рост цен тогда достигал почти десятка процентов. Теперь рынок переваривает новое потрясение - введение санкций на РУСАЛ, что приведет к ограничению его поставок на мировой рынок, а особенно поставок алюминия в США. Принятые решения по РУСАЛу дали довольно значительный толчок ценам на алюминий, которые на этот раз прибавили около 7%. 

Но нас гораздо больше волнуют те эффекты, которые произведет введение новых санкций на наши предприятия и на наш фондовый рынок. А воздействие на этот раз оказалось очень сильным. Довольно сильно просел рубль по отношению к мировым валютам. Индекс ММВБ потерял за день 8,3%, а потери  индекса РТС составили 11,4%. Особенно провальным на ФР  рынке был день для РУСАЛа, который похудел сразу на треть своей капитализации. А в пике потери достигали почти половины. Но досталось и многим другим бумагам. Так, акции Сбербанка сжались в цене на 17%. Так что наступающий день на ФР вновь будет очень интересным и волнующим.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ