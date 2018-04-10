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Индекс S&P 500 может вырасти на 1% в день на потеплении в отношениях с КНР


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
На этой неделе индекс S&P 500 может вырасти к 2669 пунктам (+2,1%) после того, как Китай выразил намерение открыть экономику и снизить пошлины на автомобили.

Вчера этот индекс вырос на +0,3% до 2613,16 пункта благодаря банкам и технологиям, а Dow 30 увеличился на +0,2% до 23979,1 пункта, так как в нём меньше вес тех самых бумаг, проверенных временем, хорошо диверсифицированных международных концернов новых технологий. Завтра покупки банков и технологий, европейского автопрома вне Германии, покупка этих секторов на открытии и продажа к концу дня с предполагаемым профитом +1% могут быть горячим трендом и инвестидеей миллионов. Но лишь редкие умы сегодня знают, когда войти в рынок и как хеджировать риски, поэтому-то они и бывают обычно в глубоком хедже по бумагам Америки. 

Из остального, золото выросло до $1332 за унцию после обысков ФБР у юриста главы США, нефть Брент повышалась до $69 на улучшении отношения к риску, доходность трежерис подросла к 2,8% ввиду спроса на хедж от связей КНР и европейского автопрома, пара евро/доллар увеличивалась в цене до 1,2304 на фоне отставки главы Deutsche Bank.

Возвращение в Америку $3,5 трлн денежных средств из-за рубежа, требующих размещения, мир между Китаем и остальными во внешней торговле, скупые комментарии о возможностях дальнейших расследований в США - всё это аргументы за то, что в откате нужно сохранять, накапливать, приумножать! Сегодня нас, вероятно, ждёт рост по всему рынку в целом на +1,0%. Индекс S&P 500 находится на +1,2% выше средней за 100 дней и на +7,3% выше средней за 200 дней. На этой неделе стартует сезон отчётности. Первыми раскроются банки Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup; авиакомпания Delta Air Lines. Биржи прогнозируют рост результатов по S&P на +22%, в среднем, относительно предшествующего годового периода.

График
График

Биткойн - типичный пузырь в нужной фазе для шорта. На графике с Bloomberg видно, как он повторяет судьбу пузыря компании Миссисипи 1717-1720-х годов. Курс биткойна по отношению к главной валюте сбережений упал с $7170 до $6747 на фоне улучшения отношения к акциям на мировых биржах. Давление на криптовалюту возрастает по мере усиления регулирования, в частности, новых мер китайского центробанка. 

В сфере макроэкономики на этой неделе, помимо отчётности и слушаний гендиректора Facebook, предстоит публикация протоколов ФРС, индексов производственных и потребительских цен в США. Китай рассматривает девальвацию юаня. Пара USD/RUB выросла к 63 после сообщения о возможности техдефолта Русала."

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