Обострение конфликта в Сирии или усиление давления на РФ может привести к более сильному падению

Однако уже в пятницу вечером стало известно о том, что Минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний и чиновников. Они предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами. На этот раз Минфин предписал американским лицам выполнить или расторгнуть все контракты до 5 июня 2018 г., а акции компаний продать до 7 мая 2018 г., т.е. всего за месяц.

В итоге вчерашний понедельник вошел в историю российского рынка как «черный»: индекс ММВБ обвалился на 8,4%, индекс РТС – на 11,5%. Наиболее пострадали акции металлургов («Мечел», «Норильский никель», «Полюс» и торгующийся в Лондоне Русал), а также один из наиболее любимых нерезидентами Сбербанк (-17%). ВТБ потерял более 9%, Роснефть – более 6%. Никакой логики в продажах нет, инвесторы руководствуются исключительно эмоциями, реагируя на негатив от санкций, объявленных в пятницу, и на сообщения о возможных санкциях из-за Сирии, которые планируется объявить на этой неделе.

Сегодня с середины дня индекс ММВБ начал корректироваться вверх на фоне продолжающегося ослабления рубля. С прошлой пятницы рубль потерял к доллару почти 8% и сейчас торгуется вблизи 63 руб./$. Такой курс ничем не оправдан, учитывая, что нефть марки Brent пока остается вблизи своей максимальной отметки - $68-70 за баррель. Причиной такого движения явно стали продажи нерезидентами российских ОФЗ на опасениях очередных возможных санкций, связанных с запретом на инвестиции в госдолг РФ. С учетом весьма комфортных цен на нефть можно предположить, что потенциал дальнейшего ослабления рубля невелик. В такой ситуации ЦБ вряд ли пойдет на снижение ставки, а вот исключать ее повышения уже нельзя.

На наш взгляд, паника должна сойти на нет при условии хотя бы стабилизации ситуации, это даст возможность рынкам начать восстанавливаться. Обострение конфликта в Сирии или усиление давления на РФ может привести к гораздо более сильному падению. Пока же в сложившемся уравнении слишком много неизвестных, поэтому мы рекомендуем подождать прояснения ситуации и купить пусть и дороже, зато с большей уверенностью в перспективах.



