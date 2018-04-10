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Как новые санкции повлияют на российскую экономику и финансовый рынок


Рынки
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении против 24 россиян (Дерипаски, Вексельберга, Керимова, Костина, Миллера и другие) и нескольких российских компаний (En+, «РУСАЛ», «ГАЗ» и другие).

Сильнее всего из-за ограничений пострадал «РУСАЛ»: компания заявила о риске технических дефолтов и негативном влиянии на бизнес, поскольку на США приходится 20% выручки. Акции «Норникеля» и Сбербанка в моменте падали сильнее рынка. в первом случае роль сыграла аффилированность с «РУСАЛом», во втором – большой объём кредитов компаниям под санкциями (около 700 млрд руб. – 2,5% от активов).

На сайте Конгресса США в конце прошлой недели опубликован законопроект демократа Хоакина Кастро и республиканца Майка Тернера, который подразумевает "запрет американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом". Он также распространяется на облигации семи госбанков, долги которых приравниваются к суверенным: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк» и ВЭБ. Этот законопроект, прямо скажем, с сомнительными перспективами вместе с пакетом санкций против физлиц и компаний обусловили вторую волну распродаж с фокусом на рынке долга. К примеру, индекс «чистых цен» ОФЗ RGBI в моменте терял впечатляющие 1,5%. Учитывая, к примеру, большую долю нерезидентов в ОФЗ. Доллар США на Московской бирже в моменте прибавлял 5,4%.

В сухом остатке имеем классическую рыночную панику, спровоцированную краткосрочными факторами. Макроэкономическое влияние санкций против «РУСАЛа» будет иметь околонулевой эффект в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Влияние законопроекта конгрессменов США на рынок госдолга и курс рубля с очень высокой вероятностью также ограничится лишь краткосрочной перспективой.

Для «РУСАЛа» последствия санкций будут серьёзными, акционеры понесут серьезные потери. В долгосрочной перспективе, в случае рефинансирования долгов в рамках господдержки, по мере выхода компании на новые рынки сбыта (в этом отношении нет серьезных препятствий, т.к. алюминий – сырье низкого передела) и под влиянием роста цен на металл потери будут частично нивелированы. Распродажа акций «Норникеля» и Сбербанка полностью безосновательна и может быть полностью выкуплена уже на горизонте нескольких недель.

Сейчас российский рынок предоставляет отличную возможность для открытия долгосрочных позиций по широкому перечню рублёвых активов. Наиболее привлекательными выглядят среднесрочные ОФЗ с фиксированным купоном и акции из базы расчёта индекса Мосбиржи с фокусом на перепроданных бумагах Сбербанка, «РУСАЛа» и «Норникеля».

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