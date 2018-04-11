Геополитика против внешних индикаторов

Основным поводом к покупкам в наших активах выступает ситуация на рынке энергоносителей, где, несмотря на данные API, показавшие рост запасов нефти в Штатах на 1,8 млн баррелей, нефть марки Brent закрепилась выше 70,5 доллара за баррель. Также поддержку нашему рынку могло бы оказать позитивное закрытие в США, где индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 1,8% и 1,7%. Однако не факт, что инвесторы будут ориентироваться на внешний фон.

Рост напряженности вокруг сирийского конфликта, что является дополнительным риском в свете возможности ужесточения санкций по отношению к России, может нивелировать внешний позитив и не дать нашему рынку продолжить восстановление. В результате мы можем увидеть возобновление негативной динамики на нашем рынке. При этом мы ожидаем сохранения высокой волатильности в наших акциях.

С открытия Европы и США ситуация вряд ли претерпит существенные изменения. Скорее всего в ходе сессии инвесторы будут игнорировать динамику внешних площадок и макроэкономическую статистику, ориентируясь на рост геополитических рисков. На наш взгляд, единственным фактором, который может повлиять на настроения наших игроков, станет статистика по запасам углеводородов в США, которая, в случае их снижения, поспособствует выходу нефти марки Brent выше 71 доллара и закреплению над этим уровнем, что активизирует спекулятивный спрос в наших бумагах.

На валютной секции Московской биржи в начале дня возможно возобновление ослабления рубля. Инвесторы, опираясь на рост геополитических рисков, продолжат переходить в доллар и евро. На опасении ужесточения санкций иностранные игроки продолжат сворачивать операции carry trade, что, несмотря на рост цен на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, окажет давление на российскую валюту. В результате, в начале торгов доллар может подняться в район 63,5 рубля. Однако ближе к вечеру, в случае возобновления роста рынка энергоносителей мы не исключаем компенсации части потерь. Дело в том, что рублевая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 4400 рублей, что дает существенный потенциал для укрепления национальной валюты. Однако реализация этого потенциала возможна только в случае снижения напряженности в отношениях между Россией и ее западными партнерами.