FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Долговой рынок: евробонды "Норильского никеля" выглядели хуже рынка


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Котировки суверенных евробондов РФ второй день подряд продолжали быстро падать.

Суверенные евробонды второй день подряд продолжили существенно дешеветь в результате расширения санкций. Хотя вечером в длинных бумагах наблюдалось небольшое восстановление, пока внешний фон в связи с геополитической ситуацией остается негативным, так как существует возможность наложения аналогичных санкций на другие компании и бизнесменов, в том числе из-за эскалации конфликта в Сирии и усиления напряженности в отношениях с США. Кроме того, в Конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях, который предлагает ввести запрет на покупку нового российского госдолга, однако пока этот сценарий выглядит маловероятным. По итогам дня длинные еврооблигации подешевели на 2,3–2,9 п.п., доходности при этом выросли на 15–20 б.п., а доходность к погашению самого длинного выпуска RUSSIA’47 составляет уже 5,60%. Среднесрочные бонды упали в цене на 0,9–2 п.п., а их доходности выросли сильнее, чем у длинных бумаг – на 25–30 б.п. Отдельно выделим RUSSIA’28 (YTM 5,1%), который показал худший результат, подешевев на 3,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России расширился еще на 13 б.п. и составляет уже 151 б.п., максимальный уровень за полгода.

Евробонды Норильского никеля выглядели хуже рынка

В корпоративном секторе падение, как и днем ранее, было очень сильным практически у всех бумаг, и в среднем по рынку доходности выросли еще на 50 б.п. В нефтегазовом сегменте евробонды Газпрома и Газпром нефти подешевели на 1,8–3,4 п.п., снижение бумаг ЛУКОЙЛа было скромнее, в пределах 2,3 п.п. Потери еврооблигаций госбанков также были существенными, выделим здесь бумаги ВЭБа и суборды ВТБ, которые за вчерашний день лишились 3,1–4,2 п.п., выпуски Сбербанка оказались в минусе на 1,2–2,4 п.п. Что касается частных банков, хотя в понедельник их облигации подешевели меньше рынка, вчера они заметно сдали позиции – «вечный» суборд Альфа-Банка ALFARU’perp (купон 8%, YTC 7,8%) упал на 2,8 п.п. от номинала, а суборды МКБ – на 4,7–7,5 п.п. В металлургическом сегменте во вторник сильнее других просели евробонды Норильского никеля (минус 3,7–5,5 п.п.), а доходности выросли на 90–160 б.п. Сейчас евробонды эмитента торгуются с доходностью к погашению около 6,4–6,8%. В среднем по сегменту потери составили 1,5–3 п.п., однако бумаги Полюса, которые накануне показали худший результат на рынке, смогли немного восстановиться, прибавив 0,4–1,7 п.п. от номинала.

Евробонды транспортного сегмента снизились в цене меньше рынка, не более чем на 1,3 п.п. от номинала. Бумаги Veon были в минусе на 1–1,7 п.п. Сегодня внешний фон остается негативным для российских еврооблигаций в связи с геополитической обстановкой. Доходность UST10 утром немного снижается на опасениях военных действий США в Сирии, нефть тоже умеренно дешевеет после роста до рекордных уровней накануне. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы в красной зоне.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ