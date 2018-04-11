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Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в апреле уже де-факто снято с повестки


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Главная идея всех вчерашних выступлений – текущая турбулентность на внутреннем рынке не окажет существенного долгосрочного влияния на экономику страны.

При этом представители ЦБ заявили, что готовы оказать поддержку банкам и валютному рынку. Так, в частности, ЦБ может возобновить операции валютного репо и выйти на валютный рынок с интервенциями. Мы полагаем, что интервенции остаются крайней мерой поддержки валютного рынка, на это регулятор пойдет лишь в худшем случае. Возобновление же аукционов валютного репо кажется вполне логичным, хотя эффективность этого инструмента будет высокой лишь в случае долгосрочного ослабления рубля. Следует отметить, что валютное репо – довольно дорогой инструмент привлечения. Также мы считаем, что Центробанк может ужесточить денежно-кредитную политику, снижение ключевой ставки в апреле уже де-факто снято с повестки, а в сложившейся ситуации нельзя полностью исключать ее повышения в течение этого года. Минфин, со своей стороны, заверил рынок, что не планирует пересматривать бюджетное правило в части валютных интервенций. Правда, судя по данным ЦБ, вчера финведомство не покупало валюту, но возможно это лишь разовое явление, оно не свидетельствует об отказе от интервенций.

Предложение со стороны банков на депозитных аукционах ЦБ оказалось ниже лимита

На аукционе тонкой настройки предложение составило 495,5 млрд руб. при лимите 700 млрд руб., а на недельном аукционе – 2 665 млрд руб. при лимите 2 700 млрд руб. В итоге вчера уровень банковских депозитов в ЦБ практически не изменился, а сегодня порядка 300 млрд руб. может быть выведено с депозитов. Вполне вероятно, что эти средства будут просто перераспределены в пользу корсчетов, сейчас начинается новый период усреднения, и у банков есть причины создать задел на будущее. Но также возможно, что кредитные организации хотят высвободить средства для покупки валюты, особенно в случае роста спроса на валюту со стороны клиентов банков.

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