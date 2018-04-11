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После периода волатильности курс рубля вернется в диапазон 55-60 за доллар


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Как сообщил вчера ЦБ, профицит текущего счета составил $28,8 млрд в 1К18, что практически соответствует консенсус-прогнозу ($28 млрд) и нашей оценке ($30 млрд).

Высокие цены на нефть (в среднем $67/барр. в 1К18) в сочетании с ростом ненефтяного экспорта на 21% г/г (за 2017 г. он вырос на 24% г/г в 2017 г.) сыграли в пользу сильного профицита торгового баланса и были главным источником стабильности текущего счета. Чистый вывоз капитала частным сектором в 1К18 составил $13,4 млрд (против $16,4 млрд в 1К17): в январе отток составил $7,1 млрд, в феврале – $2,7 млрд и в марте – $3,6 млрд. Главным драйвером чистого оттока капитала стали расходы компаний в размере $12,8 млрд на покупку иностранных активов, что указывает на то, что процесс погашения внешнего долга в большей степени завершился.

Сильные данные по текущему счету подтверждают наше мнение о том, что после текущего периода волатильности, связанного с новым раундом санкций, курс рубля может вернуться к своей справедливой стоимости, которая, по нашей оценке, находится в диапазоне 55-60 руб./$ для этого года. 

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