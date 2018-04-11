IPO платформы предиктивной аналитики и бухучета подписки Zuora пройдет на NYSE

Миллениалы обычно арендуют, а не покупают, поэтому даже автомобили теперь продают по подписке. Через сервис ежеквартально оформляются счета к оплате, анализируются ценообразование, каталоги продукции и уплата налогов на $7 млрд, которые за комиссию формируются собственным программным обеспечением Zuora, обучают софт и позволяют клиентам улучшить результат в будущем, прекрасно интегрируются с Salesforce, откуда основатель компании. По оценке Gartner, 70% среднего и крупного бизнеса будут к 2022 году использовать автоматические системы учёта продаж, такие как Zuora RevPro. С фундаментальной точки зрения, это связано со стандартом бухучёта ASC 606, меняющим правила признания выручки.

Об успехе Zuora можно судить по росту коэффициента удержания клиентов (retention) со 100% до 110% в течение двух лет до IPO. Пользователи отдают предпочтение Zuora потому, что за неё можно платить не как за целый комплекс, а в зависимости от количества заказов. Таким образом, Zuora хорошо масштабируется, в зависимости от величины организации. Успех автоматизатора подписки Zuora достигнут за счёт сегментации клиентов. Рост поступлений от клиентов от $100 тыс ускорился с +4% за 3 года, до +27% за 2 года и до +39% за год до IPO. Коэффициент кредитного качества (Altman Z) стремится к 10 пунктам.

Основные клиенты Zuora - это Symantec, Caterpillar, Alcatel-Lucent, Schneider Electric, NVidia, NetApp, HBO, Zendesk, Yext, Zillow, SurveyMonkey, Box, GitHub, Tripadvisor, FedEx. Всего 43% расходов на продажи в отношении к выручке, которая росла ежеквартально в течение 2 лет, темпы +49% в год, 950 клиентов, 15 в Fortune 100, но 415 платят больше $100 тыс в год, 26% выручки вне США. 52% валовой рентабельности, 28% отрицательной операционной маржи, валовая маржа подписки 73%, рентабельность профуслуг - минус 3%, но в прошлом году было минус 9%.

Ближайший аналог Zuora по роду деятельности из сегмента компаний, которые выходили на IPO чуть раньше, - Salesforce.Com (Nyse: CRM). У него рост капитализации на +41% в год при росте продаж на +25% в год, и цена к продажам 8,4, в то время как у Zuora рост продаж на +49% в год, и, по пропорции, должна быть цена к продажам 16,5. По 16,5 выручки, Zuora должна стоить $2,75 млрд, а она даже при free-float 11% предлагает себя инвесторам по $1,352 млрд, или 13 на акцию.

Нельзя не учитывать того, что Salesforce.com вполне может купить Zuora после покупки отдалённого аналога некоторых элементов Zuora под названием Steelbrick. Напомним, что бумаги Mulesoft (Nyse: MULE), которые завершили первые три месяца после IPO на +48% выше цены IPO, на M&A с Salesforce.com подорожали на +161% к цене IPO.

Машинное обучение при многоканальных продажах от Zuora напоминает Salesforce, Cotiviti, Blackline, и, как история бизнеса, похожа на другого автоматизатора баз данных, MongoDB (самый известный open source в Евразии), который вышел на IPO в середине 2017 года и по итогам первых трёх месяцев торгов вырос на +20,0% к цене IPO, а сейчас стоит уже на +69% дороже благодаря сегментации по критерию чека от $100 тыс в год.

В России участники рынка обычно осторожно оценивают перспективы IPO как розничной инвестиции, только если через хедж-фонды. Понятно, что бывают IPO, в которые хочется вложить и 10% активов, но бывают и те, в которые не хочется вкладывать вовсе. К какой группе относится Zuora?