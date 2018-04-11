Внутри статистики: насколько реальна перспектива пересмотра цели по инфляции?

Этот вопрос регулярно звучит на пресс-конференциях руководства Банка России, но на данный момент, по мнению ЦБ, необходимости в пересмотре нет. Чтобы понять, может ли измениться позиция регулятора, и если да, то что может послужить причиной изменения, мы проанализировали ряд примеров пересмотра цели по инфляции другими центробанками.

Откуда дует ветер? Банк России не раз заявлял, что не рассматривает возможность пересмотра текущей цели по инфляции. В последнюю редакцию Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики даже было включено специальное приложение, в котором обосновывается выбор 4%-й цели. Среди прочего регулятор стандартно ссылается на необходимость решения таких задач, как обеспечение стабильности цен и создание «страховки от дефляции».

Сторонников пересмотра можно разделить на две большие группы:

• «Повышатели». Наиболее четко эта позиция была сформулирована группой экспертов, близкой к Столыпинском клубу, возглавляемому бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. По их мнению, инфляция на уровне 5–6% не требует вмешательства со стороны регулятора, что, по сути, означает, что данный диапазон рассматривается в качестве целевого.

• «Понижатели». Самым последовательным сторонником данной позиции является глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Кудрин и близкие к ЦСР эксперты считают, что после 2024 г. таргет ЦБ может быть снижен до 2,5%. По словам Кудрина, «чем ниже инфляция, тем лучше – это улучшение бизнес-среды, более низкие ставки по долгосрочным кредитам».

В настоящем материале вопрос возможного изменения цели по инфляции в России рассматривается нами в контексте международного опыта. Для этого мы проанализировали четыре эпизода пересмотра цели по инфляции, ранее осуществленного другими странами, и пришли к следующим выводам.

• Есть два способа установления цели по инфляции: регулярно пересматриваемая траектория и постоянная среднесрочная цель. Первый способ характерен для начального этапа сближения с конечной целью.

• Мы определили четыре случая, когда постоянная среднесрочная цель была пересмотрена. В Новой Зеландии (в 1996 и 2002 гг.), в Чехии (в 2010 г.), в Таиланде (в 2015 г.) и Норвегии (в 2018 г.). Мы анализируем каждый случай и исследуем причины, которые привели к пересмотру цели.

• Мы пришли к выводу, что ни один из вышеупомянутых случаев нельзя рассматривать в качестве прецедента с точки зрения возможности пересмотра инфляционного таргета Банком России. Мы не исключаем, что в долгосрочной перспективе цель по инфляции может быть понижена, однако такое действие, как правило, свидетельствует об успешном завершении существенных изменений в структуре экономики, нежели является ответом на временное отклонение от цели.