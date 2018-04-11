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Трамп делает угрожающее предупреждение


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
С открытия торгов на фондовых рынках Европы и России царили позитивные настроения и ничего не предвещало беды, пока вновь президент США не сделал очередное заявление через свой Твиттер.

Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. «Готовься Россия, потому что ракеты прилетят, точные, новые и "умные"», — написал Дональд Трамп.

Поле таких заявлений инвестиционные настроения резко ухудшились, причём не только в России. Практически все биржевые индексы в Европе резко спикировали вниз на 1%, а фьючерсы на основные американские индексы упали на 0.8%. Котировки нефти взлетели до нового максимума с 2015 года, но, несмотря на это, российская валюта ускорила снижение из-за масштабных распродаж на рынке долга РФ.

Российский валютный индекс РТС после заявлений теряет 2%, а вот рублёвый индекс московской биржи пока ещё растёт на 0.5%, но к вечеру всё может измениться. Акции Сбербанка сегодня в первой половине пытались расти почти на 4%, но вновь перешли к снижению и уже теряют более 1%. Акции Банка ВТБ и Магнита выглядят хуже рынка, а вот многие российские компании экспортёры продолжают уверенный рост. Так, акции Газпрома, Роснефти и Сургутнефтегаза растут почти на 3%.

Индекс Мосбиржи показал хороший технический отскок за последние два дня, но ещё одна атака на уровень 2050 явно впереди. Если и эта поддержка будет пробита, то откроется дорога вниз, вплоть до отметки 1850 пунктов. 

Нефть марки Brent сегодня вплотную подошла к отметке 72$ за баррель, что является новым максимумов с 2015 года. Все опасаются конфликта между США и Россией. Индекс промышленных металлов сегодня прибавляет ещё 1%. Цена тройской унции золота подскочила на 0.8%, до отметки 1350$. 

Российский рубль сегодня рухнул ещё на 3%. Сильные продажи на рынке ОФЗ и еврооблигаций со стороны нерезидентов провоцируют спрос на валюту. В паре с долларом цена доходила почти до отметки 65, в паре с евро почти до 80 рублей.

Делать какие-то прогнозы сейчас просто невозможно. Колебания российских биржевых индексов в ближайшие дни и недели могут быть и по 10-15% в день.

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