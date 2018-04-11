В четверг рынок может вновь попытаться пробить уровень 2200 по индексу Мосбиржи

При этом основным фактором для наших активов продолжает оставаться геополитическая напряженность вокруг Сирии и ухудшение отношений между Россией и ее западными партнерами. Внешний же фон частично игнорируется.

Так, покупкам в наших активах могла бы поспособствовать динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель, обновив максимумы с ноября 2014 года. Отметим, что, сосредоточив внимание на рост напряженности на Ближнем Востоке, инвесторы проигнорировали данные Минэнерго США по запасам углеводородов, показавшие рост запасов нефти и бензина на 3,3 и 0,5 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Отметим, что также игроки не обратили внимания на существенный рост добычи, которая поднялась до 10,525 млн баррелей в сутки, прибавив за неделю 65 тыс. баррелей.

Негатива же нашим акциям добавила ситуация на фондовых площадках Европы и США, где основные индексы теряют до 0,9%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 мск. вырос на 0,7%, вплотную подойдя к 2190 пунктам, индекс РТС упал на 1,5%, отступив до 1074 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметалла, Роснефти и Лукойла, прибавившие более 3,5%. Хуже рынка торговались расписки EN+ и акции Сбербанка, потери которых составили 4,1% и 4% соответственно. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи протестировал сопротивление на уровне 2200 пунктов, однако так и не смог закрепиться выше. Это говорит в пользу возможного возобновления негативной динамики, целью которой может стать отметка 2000 пунктов, где рынок встретит поддержку долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2014 года.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на уверенный рост рынка энергоносителей и преодоление нефть марки Brent 72 долларов, российский рубль вновь понес существенные потери. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,4%, поднявшись до 63,9 рубля, евро прибавил 1,6%, до 79,1 рубля. На российскую валюту продолжают оказывать влияние политические факторы, при том, что фундаментальная картина, базирующаяся на динамике цен на нефть, остается за восстановление рублем своих позиций.

С технической точки зрения доллару в текущий момент открыта дорого к 65 рублям, уровню, который был сегодня протестирован. Однако «быкам» не удалось его пробить, после чего начался откат. В сложившихся обстоятельствах мы не исключаем, что в ближайшее время рубль попытается отыграть часть потерь, что приведет к тестированию поддержки, расположенной на уровне 62 рубля.

В рамках вечерней сессии мы ожидаем дальнейшего роста цен на нефть, что может поддержать российские активы и позволить рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также в рамках открытия торгов в четверг индекс МосБиржи может продолжить восстановление и вновь попытается закрепиться выше 2200 пунктов.