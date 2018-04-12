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В евробондах РФ наблюдалась высокая волатильность, к концу торговой сессии доходности упали


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
В US Treasuries наблюдалась волатильность - бумаги протестировали внутридневной минимум 2.75% после того, как президент Дональд Трамп в Twitter посоветовал России приготовиться к отражению американских ракет, которые будут выпущены против сирийских войск в ответ на якобы имевшее место ранее применение химического оружие в городе Дума.

Позднее доходности 10-летних американских бенчмарков подросли, закрывшись на отметке 2.78% (-2 бп к предыдущему закрытию) на фоне публикации показателя инфляции за март (2.4% г/г) и публикации протокола мартовского заседания ФРС, который выявил, что все члены ФРС ожидают укрепления экономики и роста инфляции, оправдывая траекторию повышения ставки. Доходности европейских бенчмарков повторяли динамику UST: Gilts закрылись на отметке 1.39% (-2 бп), доходности Bund упали на 2 бп до 0.49%.

Облигации EM демонстрировали разнонаправленную динамику, Россия показывала динамику лучше рынка. Венесуэла отставала от других EM - доходности взлетели на 43 бп.

В российских евробондах наблюдалась высокая волатильность в течение дня, тем не менее к концу торговой сессии доходности упали: выпуск Russia 47 закрылся на отметке 5.52% (-8 бп). Russia 28 закрылся снижением на 3 бп в терминах доходности на отметке 5.03%. Локальные облигации вчера демонстрировали смешанную динамику, выпуск 26207 закрылся с доходностью 7.42% (-14 бп).


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