FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Новость об отсутствии у США планов вводить санкции против госдолга РФ привела к развороту на рынке


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера важной новостью для российского рынка стало заявление министра финансов США Стивена Мнучина, что он придерживается мнения о нецелесообразности введения санкций в отношении госдолга РФ.

Как мы отмечали во вчерашнем комментарии, внесенный накануне в Конгресс США законопроект о санкциях против госдолга не представлял существенной угрозы, для ввода ограничительных мер против госбумаг РФ Минфину достаточно было воспользоваться законом CAATSA, принятым в США в начале августа прошлого года.

Новость поступила уже под закрытие основной торговой сессии, тем не менее она привела к сильному развороту и покупкам российских активов, позволив длинным ОФЗ подорожать в среднем на 0,4–0,7 п.п. от номинала, а рублю – укрепиться и преодолеть рубеж 63 руб./долл.

Доходности вдоль кривой ОФЗ опустились в среднем на 5–8 б.п. (до 7,68% на дальнем конце кривой), и сегодня мы ожидаем продолжения покупок в ОФЗ. Вцелом же российский рынок вчера был очень волатильным: российская валюта вновь начала торговую сессию в минусе, однако в этот раз падение не было настолько обвальным, как в понедельник и вторник. ОФЗ сразу открылись примерно на 0,5–1 п.п. ниже уровней закрытия накануне, но затем котировки рублевых госбумаг стали восстанавливаться, а российская валюта немного укрепилась. Во второй половине дня продажи рублевых активов возобновились в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии, и цены ОФЗ откатились к уровням открытия, устремившись вверх лишь к самому закрытию сессии.

Сейчас ключевым аспектом для инвесторов уже являются не столько пятничные санкции, сколько вероятность усиления противостояния в Сирии. Геополитические факторы очень труднопрогнозируемы, однако серьезную эскалацию конфликта в Сирии мы бы не рассматривали в качестве ключевого сценария. На наш взгляд, рынок перепродан при текущих ценах на нефть и довольно эмоционально отреагировал на введение санкций, закладывая во многом вероятность их расширения и на другие компании: рубль с начала недели потерял почти 10%, доходности на кривой ОФЗ поднялись на 40–60 б.п. и полностью вернулись к уровням начала года.

Мы считаем, что при текущей цене на нефть, а вчера котировки Brent уверенно превысили 72 долл./барр., фундаментальные показатели российской экономики будут оставаться сильными, и рекомендуем использовать текущую коррекцию для увеличения позиций в ОФЗ.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ