Рубль осторожно отыгрывает потери предыдущих дней

Напомним, что накануне после первого достаточно воинственного твитта Д. Трампа давление на рубль возросло. Российская валюта преодолевала отметку 65 в паре с долларом, и дальнейшие перспективы выглядели весьма не радужно.

Однако последовавшее за этим второе сообщение Трампа позволило рынкам «выдохнуть» и вернуться к более спокойному режиму торгов. Президент США отметил, что для плохих отношений США и РФ нет оснований, и необходимо «работать вместе».

Одновременно с этим у рыночных игроков накануне появилось больше определенности в части рисков распространения санкций на российский госдолг. Глава Минфина США прокомментировал этот вопрос, сообщив, что по-прежнему придерживается мнения о том, что санкции в отношении РФ не должны быть направлены против госдолга. При этом отсутствие ответа на вопрос г-ном Мнучиным о возможном расширении санкции продолжает препятствовать более заметному снижению российской страновой премии.

Кроме факторов, отмеченных выше, на стороне рубля остаются высокие цены на нефть и общий умеренно-позитивный настрой на глобальных площадках в отношении рисковых активов. В краткосрочном периоде динамика российской валюты продолжит определяться новостными потоками, связанными с геополитикой. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки $61-63.

Краткосрочные рублевые ставки на МБК и по сделкам РЕПО не демонстрируют заметных изменений, текущие отметки 6.9-7.1%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется на весьма комфортном уровне, составляя к сегодняшнему дню ~4.9 трлн. руб. При этом среднесрочные ставки в очередной раз умеренно подросли: Mosprime 3m – 7.34% (+2п), 6m – 7.33% (+2п). Вероятно события последних дней на финансовых площадках приводят к определенной переоценке участниками рынка ожиданий дальнейших темпов смягчения ДКП Банком России.