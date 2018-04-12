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Спекулянтам стоит начать покупать войну


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Российский рубль открыл сессию четверга укреплением в парах с иностранными валютами.

Здесь так же, как и на фондовом рынке, работают технические факторы и ожидание отсутствия реальных шагов в Сирии со стороны США. Доллар стоит 62,16 руб. (-0,7%). Сейчас, пока нет новой внешней информации, валютный рынок может начать консолидацию в пределах 61,50-63 руб. за доллар и 76-78 руб. за евро.

Отечественный рынок ценных бумаг в четверг начал торги ростом – впервые за несколько дней. К настоящему времени основные бенчмарки поднимаются на 0,5% в среднем. В лидерах спроса фигурируют бумаги «Сбербанка» и угольной компании «Распадская». В красной зоне удерживаются акции «НМТП» и компании «Газпром нефть». 

Отскок рынка РФ смотрится очень зыбким, так как строится на предположениях, что президент США Дональд Трамп и его администрация не пойдут дальше вербальных угроз в адрес России и Сирии. Однако не стоит недооценивать противника даже в теоретическом плане. В пользу коррекции российских индексов также играет их серьезная перепроданность, но это всего лишь корректировка позиций, а не выход на площадку новых покупателей. 

Инвесторы продолжают гадать над ситуацией в Сирии. С нашей точки зрения, повторение истории Югославии 1999 года или Ирака 2003 года выглядит очень вероятной. При этом ответный удар России, естественно, будет рассмотрен Вашингтоном в качестве casus belli. Россия, конечно, может сохранить лицо, нанеся удар не по кораблям и самолетам западной коалиции, а по очагам сопротивления террористов. Особенно учитывая тот факт, что с высокой вероятностью вместе с террористами там присутствуют представители западных ЧВК. Вместе с тем известно старое правило: продавай на ожиданиях, покупай на событиях. 

С нашей точки зрения, удар западной коалиции уже в значительной степени заложен в цены. И после того, как это случится, а вероятность этого очень высокая, почти 100%, можно будет ожидать укрепления рубля и роста котировок российских акций. Когда американцы нанесут удар по Сирии, спекулянты, которые играли на понижение, начнут фиксировать прибыль и курс рубля и российских акций пойдет вверх. Так что спекулянтам, однозначно, стоит сделать ставку на данный сценарий и начать покупать войну. В случае же глобального ядерного конфликта ни деньги, ни акции уже никому не понадобятся. 

Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в рамках 2150-2210 пунктов.

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