Инвесторы откупают подешевевшие акции

Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, при этом РТС дорожает на 3,7% за счет укрепления курса рубля на 1,2%.

Вчерашняя решимость Д.Трампа нанести удар по Сирии и агрессивные комментарии в сторону Москвы не на шутку напугали фондовые рынки в середине дня. Однако уже вечером американский президент сменил риторику, отметив, что России и США на пользу пошло бы продуктивное сотрудничество, особенно в экономике. Тем не менее угроза военных действий сохраняется и на текущий момент, поскольку каждый последующий комментарий Трампа по планируемой атаке на Сирию нисколько не проясняет ситуацию, а только запутывает ее. Но судя по динамике котировок, инвесторы сочли, что опасность все же миновала, и теперь откупают подешевевшие акции, особенно экспортеров, поскольку они являются основными бенефициарами текущего падения курса рубля.

Так, Алроса сегодня прибавляет +3,7%, НорНикель +2%, Мечел обычка +5%, Мечел преф +2,5%. НЛМК, Северсталь и Фосагро, напротив, немного корректируются, поскольку росли в другие дни.

Также в лидерах отскока бумаги Сбербанка: обычка +4,2%, префы +4,2%, несмотря на то что основной риск – начисление резервов по долгу Русала (порядка $4,5 млрд) – остается более чем актуальным.

Нефть приостановила рост, консолидировавшись возле уровня $72 за баррель Brent после трех дней роста, что тоже указывает на «охлаждение» геополитической напряженности по крайней мере в инвестиционном сообществе. Помимо этого, отчет Минэнерго США по итогам прошлой недели так же не обеспечил новых идей для «нефтяных быков»: добыча выросла еще на 65 тыс. баррелей в сутки, а запасы подросли на 3,3 млн баррелей.