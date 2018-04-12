FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Инвесторы откупают подешевевшие акции


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В четверг, 12 апреля, российский фондовый рынок немного отскакивает с уровней вчерашнего закрытия на отсутствии прогресса в развитии геополитического конфликта между Россией и США в Сирии.

Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, при этом РТС дорожает на 3,7% за счет укрепления курса рубля на 1,2%.

Вчерашняя решимость Д.Трампа нанести удар по Сирии и агрессивные комментарии в сторону Москвы не на шутку напугали фондовые рынки в середине дня. Однако уже вечером американский президент сменил риторику, отметив, что России и США на пользу пошло бы продуктивное сотрудничество, особенно в экономике. Тем не менее угроза военных действий сохраняется и на текущий момент, поскольку каждый последующий комментарий Трампа по планируемой атаке на Сирию нисколько не проясняет ситуацию, а только запутывает ее. Но судя по динамике котировок, инвесторы сочли, что опасность все же миновала, и теперь откупают подешевевшие акции, особенно экспортеров, поскольку они являются основными бенефициарами текущего падения курса рубля. 

Так, Алроса сегодня прибавляет +3,7%, НорНикель +2%, Мечел обычка +5%, Мечел преф +2,5%. НЛМК, Северсталь и Фосагро, напротив, немного корректируются, поскольку росли в другие дни. 

Также в лидерах отскока бумаги Сбербанка: обычка +4,2%, префы +4,2%, несмотря на то что основной риск – начисление резервов по долгу Русала (порядка $4,5 млрд) – остается более чем актуальным.

Нефть приостановила рост, консолидировавшись возле уровня $72 за баррель Brent после трех дней роста, что тоже указывает на «охлаждение» геополитической напряженности по крайней мере в инвестиционном сообществе. Помимо этого, отчет Минэнерго США по итогам прошлой недели так же не обеспечил новых идей для «нефтяных быков»: добыча выросла еще на 65 тыс. баррелей в сутки, а запасы подросли на 3,3 млн баррелей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ