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Рост аппетита к рискам оказал давление на мировые бенчмарки


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
После нескольких дней сильной волатильности в четверг торговая сессия была достаточно спокойной - индекс ММВБ вырос на 0.82%. Укрепление рубля (до 61.80 относительно доллара США) способствовало росту индекса РТС на 3.84%.

Сбербанк открылся ростом на 4%, но провел большую часть сессии вблизи уровней открытия, закрывшись ростом на 2% по итогам дня. Роснефть полностью отыграла все снижение этой недели, подорожав на 2.78%, в то время как ЛУКОЙЛ упал на 2.24% после сильного открытия. Норникель выделялся в металлургическом секторе, взлетев на 4.94% и почти нейтрализовав все снижение понедельника. Для ритейлеров день оказался одним из самых удачных за последнее время - акции нескольких компаний продемонстрировали стремительный рост с сильно перепроданных уровней. В частности, котировки Магнита и Х5 подскочили на 6.91% и 7.96% соответственно, а бумаги Ленты взлетели на 10.2%.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется без изменений.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Рост аппетита к рискам, спровоцированный рядом сообщений, предполагающих, что окончательное решение по атаке США в Сирии еще не принято, оказал давление на мировые бенчмарки. UST10 закрылись на отметке 2.83% (+5 бп). 10-летние британские Gilts завершили день на отметке 1.45% (+7 бп). 

День оказался удачным для облигаций EM, Аргентина демонстрировала опережающую динамику -доходность 10-летних бумаг упала на 6 бп. Российские евробонды и ОФЗ продолжали восстанавливаться. Выпуски Russia28 и Russia47 закрылись на отметках 4.92% (-11 бп) и 5.44% (-8 бп) соответственно. Доходность выпуска 26207 снизилась на 8 бп до 7.34%. 

Активность на рынке первичных размещений была высокой как среди суверенных, так и среди корпоративных эмитентов. Черногория закрыла книгу по 7-летним облигациям в евро с доходностью 3.625% против первоначального ориентира 3.75%. Катар предложил 5-, 10- и 30-летний выпуски на $12 млрд. Banco do Brasil разместил 5-летние долларовые бонды с доходностью 4.875%.

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