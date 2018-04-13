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"Медведи" в долларе закрепятся ниже 62 рублей


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный фон. При этом отсутствие роста геополитической напряженности может привести к тому, что игроки сосредоточатся на внешних факторах.

Так, поводом к покупкам может стать динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь вплотную подошла к 72 долларам. Отметим, что ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших акций. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,2% и 0,8%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 подтягивается на 0,6%, китайский Shanghai Composite на слабых данных по торговому балансу отступает на 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного роста российского фондового рынка в начале дня. Это позволит индексу МосБиржи подняться в район 2220 пунктов, что просигнализирует о закреплении рынка выше важной поддержки, расположенной на уровне 2200 пунктов. Это, в свою очередь, говорит о возможности дальнейшего восстановления нашего рынка и росте вероятности возвращения в район 2300 пунктов. При этом открытие Европы, где мы ожидаем небольшого роста основных индексов в начале торгов, может способствовать дальнейшему восстановлению нашего рынка. Из статистики в первой половине торгов выделим данные по торговому балансу Еврозоны. Отметим, что в ходе торгов наши акции продолжат получать поддержку со стороны рынка энергоносителей, где возможны попытки обновления локальных максимумов. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, которые и определят динамику российского рынка в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем попыток дальнейшего восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, высокие цены на нефть поддержат долларовых «медведей», что позволит им закрепиться ниже поддержки, расположенной на уровне 62 рубля за единицу американской валюты. Дополнительным фактором станет снижение опасений относительно возможности введения санкций по отношению к российскому госдолгу, что стало основным поводом к провалу в рубле в начале недели. При этом, пробой поддержки говорит в пользу возможности дальнейшего восстановления позиций российской валютой. Так, при благоприятных условиях и сохранении текущих уровней на рынке энергоносителей, мы не исключаем, что в среднесрочной перспективе доллар может отступить в район 57 – 59 рублей.

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