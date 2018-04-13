Сирия – вопрос открыт, переговоры с Китаем зашли в тупик

В значительной степени рост котировок Brent вызван усилением напряженности на Ближнем Востоке, а также прогнозом ОПЕК+ повышения спроса. Кроме того, геополитические опасения инвесторов снижаются в свете сообщений о том, что администрация Трампа пока не решила наносить или не наносить удар по Сирии, что указывает на смягчение воинственной риторики. Тем не менее одним «твитом» Трамп может легко свести на нет весь энтузиазм. Из негативных факторов мы отмечаем продолжающийся рост добычи и запасов энергоресурсов в США, а также усиление риска торговых войн, поскольку переговоры с Китаем, по всей видимости, зашли в тупик. Таким образом, мы ожидаем сохранения осторожности.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.83%, DJIA +1.21%, NASDAQ +1.01%), Азия (Hang Seng -0.87%, Shanghai -0.76%, Nikkei -0.15%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.13%). Фьючерсы на Brent торгуются на отметке $71.94 за барр. – на уровне открытия.