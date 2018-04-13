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Шансы сведения бюджета без дефицита в текущем году стремительно возрастают


Рынки
Девятов Алексей
Алексей Девятов
главный аналитик ФК "Уралсиб"
 
В марте бюджет снова сведен с профицитом. По данным Министерства финансов, профицит федерального бюджета в марте 2018 г. составил 43 млрд руб., или 0,5% ВВП. Для сравнения, в марте 2017 г. бюджет был исполнен с дефицитом в 193 млрд руб. (2,6% ВВП).

По состоянию на 1 апреля объем Фонда национального благосостояния был равен 3,77 трлн руб. против 3,75 трлн руб. на 1 января. 

Расходы бюджета сократились по сравнению с мартом 2017 г. Доходы федерального бюджета в марте 2018 г. достигли 1,54 трлн руб., или 10,1% годового плана, а расходы – 1,5 трлн руб., или 9,1% от запланированной на год суммы. Рост нефтегазовых доходов за третий месяц года составил 13,3% год к году, при этом ненефтегазовые поступления в марте выросли на 15,7% год к году. В марте расходы сократились на 2,4% относительно уровня годичной давности. При этом в 1 кв. 2018 г. опережающими темпами росли траты на образование (плюс 16,9% год к году), здравоохранение (плюс 22,5%) и межбюджетные трансферты (плюс 16,2%). Увеличение расходов на национальную оборону, экономику и правоохранительную деятельность было умеренным, а расходы на социальную политику сократились на 7,3% год к году.  

В марте профицит бюджета был достигнут благодаря продолжающемуся росту доходов (в результате сохранения относительно высоких цен на нефть и роста поступлений от акцизов и налога на прибыль) и сокращению расходов. Мы полагаем, что недавнее ослабление рубля окажет ощутимую поддержку бюджету в среднесрочной перспективе за счет роста рублевых цен на сырьевые товары и некоторого ускорения инфляции.

Несмотря на то что в случае отсутствия дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России с рядом западных стран, рубль продолжит умеренно укрепляться, в ближайшее время российской валюте, по нашему мнению, не удастся полностью вернуть утраченные позиции. Кроме того, росту нефтегазовых доходов (которые по итогам 1 кв. 2018 г. составили уже более трети годового плана) будут способствовать относительно высокие мировые цены на энергоносители. Таким образом, мы считаем весьма вероятным, что баланс бюджета по итогам года окажется значительно лучше нашего текущего прогноза дефицита бюджета на уровне 1,1% ВВП.

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