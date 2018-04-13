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IPO корпоративных бизнес-процессов и отчетность финансов поддержат спрос на NYSE


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Начало возвращения США в партнерство стран Тихого океана увеличило индекс S&P на +0,8% до 2663,99 пункта (+17% с учётом реинвестирования дивидендов), и Dow 30 вырос на +1,2% до 24483,05 (+22,5% в год в долларах) после сигналов Америки и Китая о том, что удастся избежать новых пошлин. Внимание инвесторов фокусируется на отчётности финсектора, продажах биткойна и IPO в сфере корпоративных бизнес-процессов, в том числе в сегменте кадрового делопроизводства.

На фоне роста криптовалют, золото слабо дешевело до $1337,5 за унцию в свете небольшого повышения шансов обойтись без войны на Ближнем востоке. Тем не менее цена эталонного сорта нефти Brent осталась на $72 за баррель, так как напряжённость в этом регионе сохраняется. Рост пары евро/доллар ограничивался 1,2321, так как доходность трежерис выросла до 2,82%, потому что отсутствие новых пошлин имеет не только позитивные стороны.

Что касается отката для закупки, то вчера сезон отчётности стартовал с авиакомпании Delta Air Lines (Nyse: DAL), достигшей рекордной выручки благодаря спросу на перелёты над Атлантикой вопреки повышению издержек на топливо и персонал. Также в четверг компания управления активами BlackRock отчиталась с превышением прогноза по прибыли. В пятницу это попробуют повторить JPMorgan Chase & Co. (Nyse: JPM) и Citigroup Inc, в понедельник - Bank of America (Nyse: BAC). Среди бумаг крупнейших розничных банков, которые торгуются на Nyse, инвесторы в последнее время выбирали по капитализации свыше $300 млрд и дивидендной доходности +1,5%-+2%, на следующей неделе у них будет уже более-менее полная картина по формированию резервов и казначейской прибыли. В течение недели отчитываются PNC Financial Services Group Inc, Charles Schwab Corp, Goldman Sachs, Wells Fargo & Co, UnitedHealth Group, International Business Machines, Netflix, Johnson & Johnson, CSX Corporation, Intuitive Surgical, Progressive Corp, Lam Research, Prologis, M&T Bank.

Курс биткойна по отношению к главной валюте сбережений вырос на 13% до $7829 с $6941 после запуска банком Santander блокчейн-платформы платежей на основе Ripple. Рекомендуем инвесторам присмотреться разве что к шорту на биткойн, например, по фьючерсу на CME. В пользу этого говорит, например, падение долларовой себестоимости майнинга на евразийском пространстве, а также уменьшение безопасности расчётов в биткойнах. 

В сфере первичных размещений тренд этого года - сделки в сфере софта для корпоративных бизнес-процессов, из которых нашим управляющим больше всего нравится Dropbox. 26 апреля IPO компании высоких технологий Ceridian HCM Holding (Nyse: CDAY) покажет, насколько убедительно она монетизирует HR-облако Dayforce, основные преимущества которого - один канал данных обо всём, что касается кадровой работы и полная прозрачность личных расчётов. Рост числа клиентов с 482 в 2012 году - до 3001 в 2017 году. Среди клиентов BlackRock, Molson Coors Brewing, Red Bull North America, Cushman & Wakefield, Hawaiian National Bank, Hibbett Sporting Goods, Trader Joe’s. Компания Ceridian выходит на IPO по $2,56-2,90 млрд, хотя была выкуплена в 2007 году за $5,3 млрд. Выручка от HR-облака устойчиво растёт и составляет более половины от общих продаж Ceridian (компания основана в 1992 году). У компании имеется прогноз по выручке и EBITDA на первый квартал. Ceridian подала патентную заявку на метод представления эконометрической информации на основе финансовых трансакций в реальном времени. Несмотря на облако, имеется долг, но его планируют рефинансировать параллельно с IPO. В настоящее время у нас ещё нет рекомендации управляющих по этой бумаге.

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