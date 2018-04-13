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Спрос на аукционах репо под залог ОФЗ растет


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Спрос на аукционе однодевного репо превысил 100 млрд руб., на срок 35 дней – 60 млрд руб. В течение последних недель спрос на аукционах однодневного репо практически отсутствовал, лишь в самом начале апреля было зафиксировано краткосрочное усиление спроса.

Репо на 35 дней (по этому аукциону расчеты пройдут сегодня) – это новый инструмент, Казначейство впервые предоставило средства в рамках аукциона репо с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA. Мы полагаем, что рост задолженности по репо связан с платежами во внебюджетные фонды в понедельник, общая сумма выплат может составить 590 млрд руб. Продажа валюты экспортерами хоть и наблюдалась в начале недели, что предотвратило еще большее ослабление рубля, вчера могла приостановиться из-за коррекции курса, а для налоговых платежей ликвидность была получена с привлечением внешнего фондирования. По нашему мнению, увеличение задолженности по репо с Казначейством – относительно краткосрочное явление. 

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