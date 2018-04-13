Репо на 35 дней (по этому аукциону расчеты пройдут сегодня) – это новый инструмент, Казначейство впервые предоставило средства в рамках аукциона репо с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA. Мы полагаем, что рост задолженности по репо связан с платежами во внебюджетные фонды в понедельник, общая сумма выплат может составить 590 млрд руб. Продажа валюты экспортерами хоть и наблюдалась в начале недели, что предотвратило еще большее ослабление рубля, вчера могла приостановиться из-за коррекции курса, а для налоговых платежей ликвидность была получена с привлечением внешнего фондирования. По нашему мнению, увеличение задолженности по репо с Казначейством – относительно краткосрочное явление.
Спрос на аукционах репо под залог ОФЗ растет
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.