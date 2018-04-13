FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дамоклов меч нависает над рублем и российскими активами


Рынки
Евгений Кошелев
Евгений Кошелев
аналитик Росбанка
 
Текущая неделя потрясла российский финансовый рынок. Аномально высокие уровни волатильности надавили на российские активы: обострившаяся напряженность с американскими властями взяла свое, инвесторы переориентировали внимание на сирийский конфликт.

Многие из них обеспокоены возможностью введения новых финансовых санкций против российских организаций, и даже, возможно, против суверенного долга.

В этом месяце резко возросли риски конфронтации. Есть по крайней мере четыре международных конфликта, в которые одновременно втянута Россия: Украина/Крым, Сирия, недавний химический инцидент в Великобритании и предполагаемое участие России в президентских выборах в США в 2016 году.

С 2015 года геополитика в значительной степени не оказывала существенного влияния на российскую экономику, так как расширение санкционных списков в основном касалось государственных чиновников и субъектов, связанных с военной промышленностью. На этот раз, однако, дела резко ухудшились, так как 6 апреля ряд крупнейших в России бизнесменов и публичных компаний были добавлены в санкционный список. Кроме того, более жесткие формулировки в отношении сирийского противостояния, как со стороны США, так и России, усугубили риски дальнейшего финансового кризиса.

Давление на рубль и российские ставки резко выросло на этой неделе. Рубль был крайне волатилен последние три дня, вырастая до 65 за доллар (+12% на неделе), отойдя от каких-либо ранее существовавших равновесных диапазонов. Аналогичным образом повели себя суверенные облигации, деноминированные в долларах, показав рост +40-50 б.п. доходности, а доходности ОФЗ подскочили на +50-80 б.п.

Зарождающееся экономическое восстановление России может резко замедлиться. Высокая волатильность рубля может сохраниться.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ