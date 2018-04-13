Так ли мрачны инвестиционные перспективы России?

Доллар США в первый час торгов стоит 61,66 руб. (-0,5%). Стоит понимать, что наблюдаемые сейчас движения российской валюты не рост, а стабилизация после предыдущей волатильности. Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на пятницу составляет 61,30-63,00, евро/рубль – 75-77,00.

Перспективы дальнейшего ужесточения санкций, негативной геополитики и прочее очень сильно давят на рынок. Однако, на самом деле, российский рынок акций – это очень неплохая возможность заработать. Причина – привлекательная дивидендная доходность ряда компаний, и главное фундаментальная недооценка рынка в целом. Пессимизм относительно российского рынка акций зашкаливал очень много раз. Декабрь 1995 – победа коммунистов на парламентских выборах, осень 1998 – дефолт по ГКО, октябрь 2003 – арест Михаила Ходорковского и ожидания расторжения сделки по слиянию «Юкоса» и «Сибнефти», осень 2008 – Lehman Brothers, конец 2014 года – санкции и обвал цен на нефть. О том, что данные истории это всегда, прежде всего, новые возможности для заработка, много раз говорил легендарный инвестор в российские акции, американец с российскими корнями Борис Йордан. И мы уверены, что история повторится и в этот раз.

Мы уверены в долгосрочном успехе России, как сильного республиканского государства с либеральной экономикой. Нам нравится российский рынок в целом. Однако мы все же позволим выделить себе ряд бумаг: «Роснефть», «Аэрофлот», «МТС», «Норильский Никель», «Сбербанк». Отдельно стоит выделить акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза». Они оценены аномально дешево, естественно с учетом денежной позиции «Сургутнефтегаза». Мы также отмечаем, что в отличие от некоторых новомодных компаний и криптовалют за данными бумагами стоят значительные основные фонды и денежные потоки, что с нашей точки зрения, далеко не самое последнее дело.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2180-2225 пунктов.