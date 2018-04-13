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Мнения аналитиков

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Торговый баланс Китая выглядит пугающим


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 
Несмотря на нейтральный внешний фон, на российском фондовом рынке в пятницу преобладают продажи. Фактор пятницы и неопределенность вокруг конфликта в Сирии, заставляет российских инвесторов минимизировать перед выходными риски, частично фиксировать прибыль по многим акциям.

В лидерах роста последние два дня были все российские экспортёры, поэтому именно в них сегодня наблюдаются продажи, к тому же и рубль сегодня немного укрепляется. Так, акции Газпрома теряют почти 2%, Лукойл проседает на 1%, Роснефть падает почти на 3.5%, Распадская и Сургутнефтегаз теряют в пределах 1.5%. Акции Сбербанка, ГМК, Алросы пока торгуются на положительной территории. Сам рублёвый индекс московской биржи сегодня теряет почти 0.8% и торгуется чуть ниже отметки 2200 пунктов, при этом валютный индекс РТС снижается в пределах 0.5% и торгуется вблизи отметки 1120 пунктов. 

Сегодня утром вышли просто ужасные данные по экономике Китая, которые сигнализируют о явных проблемах в экономике, а значит, это скоро окажет негативный эффект для всех сырьевых активов, что выльется и в продажи на фондовых рынках развивающихся стран. Впервые за последние 13 месяцев торговый баланс Китая ушёл в минус, причём предпоследний раз такое происходило в апреле 2014 года. Да, здесь есть сезонный фактор, он связан с праздниками, но всё равно цифры по импорту и экспорту очень пугающие. Объём экспорта из Китая упал на 2.7%, а вот импорт показал резкий рост на 14.4%. Глядя на такие данные, можно с уверенностью сказать о том, что вряд ли Китай пойдёт на большие уступки США в плане торговых войн, а значит, новый мировой скандал уже не за горами. В текущей ситуации от Китая, наоборот, стоит ждать плавное ослабление национальной валюты, чтобы стимулировать экспорт, а не идти на поводу у США. Кстати, фондовый рынок в Китае сегодня после выхода данных упал на 1.5%. 

В 12.00 сегодня вышли данные и по торговому балансу Европы. Он, конечно, положительный, но и тут данные оказались слабее ожиданий, и не стоит забывать про рекордный дефицит бюджета в США, который был опубликован неделей ранее. В общем, всё уже давно кричит о замедлении и проблемах в мировой экономике, поэтому поводов для оптимизма у инвесторов становится всё меньше.

Индекс Мосбиржи показал хороший технический отскок за последние два дня, но теперь цена подошла к уровню сопротивления на отметке 2200 пункта, откуда могут вновь начаться распродажи. Сегодня мы как раз и наблюдаем тот самый откат, и если день закроется на минимальных отметках, то это будет выглядеть крайне негативно.

Нефть марки Brent сегодня утром попыталась обновить максимум с 2015 года, но позже вновь ушла ниже отметки 72$ за баррель, хотя потери скромные, в пределах 0.5%. Индекс промышленных металлов сегодня растёт на 0.5%, но с открытием торгов в США всё может измениться в худшую сторону. Цена тройской унции золота теряет 0.1% и торгуется чуть ниже отметки 1340$. Ввиду эскалации конфликта вокруг Сирии драгметаллы сейчас можно держать в своих портфелях, сильно просесть в цене они не должны. 

Российский рубль сегодня утром попытался укрепиться почти на 1%, но ситуация вновь начинает меняться. На рынке ОФЗ сегодня всё спокойно, но внешние риски никуда не делись, а значит, сильного потенциала укрепления у национальной валюты сейчас нет. Ключевой уровень поддержки в паре с долларом сейчас находится на отметке 61. Ключевая валютная пара евро/доллар сегодня торгуется нейтрально, чуть выше отметки 1.23.

В США сегодня до открытия торгов предоставят свои финансовые отчёты за прошедший квартал крупнейшие финансовые организации. По идее, у банков должно быть всё хорошо, а вот уже со следующей недели негативных сюрпризов будет явно много.

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