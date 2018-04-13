Так, в качестве основных контрсанкций предлагается ввести ограничения на импорт американских товаров, а также приостановить международное сотрудничество в атомной сфере. Правда, поскольку Госдума с понедельника уходит на каникулы, принятие закона об ответных мерах скорее всего затянется до конца апреля. Однако фондовые рынки действуют ожиданиями, а не фактическими действиями, поэтому индексы уже сегодня теряют 1% и 1,1% по ММВБ и РТС соответственно. Рубль перестал укрепляться, консолидировавшись вокруг уровня 62 руб./$ несмотря на то, что нефтяные котировки продолжают раллировать: еще +0,3% по Brent спот сегодня.

Тем не менее, судя по данным EPFR, отношение глобальных инвесторов к России начинает восстанавливаться: прошлая неделя принесла притоки в фонды акций и облигаций после оттоков ранее.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня акции только нескольких экспортеров, прямых бенефициаров снизившегося за неделю курса рубля. Среди них: Полиметалл (+4,3%), Фосагро (+1,9%), НорНикель (+1,1%), Алроса (+0,9%). Поддержку Полиметаллу оказывает также дорожающее золото (+0,7% сегодня), спрос на которое традиционно возрастает в периоды геополитической напряженности.



