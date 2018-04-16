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Сирия, санкции и Brent


Рынки
Марк Бредфорд
Марк Брэдфорд
аналитик ФГ БКС
 
В фокусе – Кремль, США. Опасения прямого военного конфликта между США и Россией снижаются, что позволяет рынкам вздохнуть с облегчением. Тем не менее инвесторы будут ждать ответных мер России на ракетный удар западной коалиции по Сирии, а также на уже введенные и ожидаемые санкции США, которые могут быть объявлены сегодня.

Прогресс, или его отсутствие, в торговых войнах между США и Китаем также будет оказывать влияние на ход торгов, что повысит волатильность. Как и на прошлой неделе, геополитическая напряженность будет нивелировать позитив роста цен на нефть выше $71 за барр. 

Пламя войны не разгорелось... Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии, однако предприняла крайние меры осторожности, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией. Цели ударов были ограничены тремя предполагаемыми объектами по производству химического оружия, вдали от российских авиабаз, что указывает на желание Запада бороться с химическим оружием, а не пытаться сменить режим. Россия при этом не принимала никаких защитных мер против коалиции, что также сигнализирует об отсутствии интереса в эскалации. При этом посол в ООН заявил, что США готовы нанести новый удар в случае новой химатаки Сирии. Президент Владимир Путин заявил, что новые удары по Сирии создадут хаос в международных отношениях. 

Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.29%, DJIA -0.50%, NASDAQ -0.47%), Азия (Hang Seng -1.60%, Shanghai -1.31%, Nikkei без динамики). Фьючерсы на S&P 500 (-0.16%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71.85 за барр. – ниже открытия.

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