Индекс РТС потерял 1,8%, индекс ММВБ упал на 1,5%. Основными факторами, влиявшими на российскую финансовую систему и рынки, были Сирия и возможность расширения санкций США против России. В субботу ситуация в Сирии получила дальнейшее военное развитие – вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по ряду сирийских объектов, которые предположительно имеют отношение к производству химоружия. Президент Дональд Трамп назвал атаку успешной и заявил, что новых ударов пока не планируется.

Вчера представитель США при ООН Ники Хейли сообщила, что американский Минфин уже сегодня объявит о новых санкциях против российских компаний. Европейские рынки завершили пятничные торги небольшим ростом, американские индексы умеренно снизились. Сегодня в США будут опубликованы данные по розничным продажам за март и производственный индекс Empire State. Рынок полагает, что после трехмесячного падения розничные продажи выросли на 0,4% месяц к месяцу. Во вторник в США выйдут показатели промпроизводства. В Европе на среду запланирована публикация окончательных данных по потребительской инфляции в марте. Ожидается, что инфляция совпадет с предварительной оценкой (1,4% год к году). В Китае завтра выходят данные по росту ВВП в 1 кв. 2018 г., розничным продажам и промпроизводству за март. Предполагается, что рост ВВП составит 6,8% год к году, что выше, чем 6,5%, которые прогнозируются по итогам 2018 г. Азиатские рынки сегодня двигаются разнонаправленно, фьючерс на S&P 500 растет, а нефть заметно дешевеет. Для российского рынка, однако, эти индикаторы отошли на второй план, а основным фактором будет содержание новых санкций, которые могут быть объявлены Соединенными Штатами в ближайшее время. Котировки российских акций сегодня останутся под давлением.