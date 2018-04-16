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Мнения аналитиков

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IPO iPaaS-интегратора Pivotal состоится на NYSE 20 апреля


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
Одним из двух крупнейших размещений в сфере высоких технологий среди компаний из США этой весной будет iPaaS-интегратор Pivotal 20 апреля (Nyse: PVTL).

iPaaS - это услуга предоставления доступа к платформе для совмещения работы различных приложений. Компания ожидает выйти на IPO по $3,505-4,094 млрд, или $14-16 за акцию, хотя должна, по идее, стоить в районе $5 млрд. 

Pivotal - это платформа для параллельного использования разных языков программирования (Java, .Net, Ruby, Python, Node.js, Go) и фреймворков (включая Spring), совмещает разработку софта в Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, VMware vSphere и OpenStack, продаётся по подписке. Как и в случае с IPO Twilio, есть свой рынок для доступа к софту, который работает в межоблачной платформе, в том числе на основе MySQL, Pivotal Cloud Cache, RabbitMQ, а также партнёрских продуктов от AppDynamics, Black Duck, MongoDB, MuleSoft, New Relic, Redis Labs, Solace и Splunk.

Pivotal - это ещё и FaaS-платформа (услуга доступа к функции, в данном случае, к работе на сервере), в которой алгоритмы приложений функционируют вне зависимости от инфраструктуры и операционной системы, что называется, “без сервера”. Из новейших бессерверных Open Source-фреймворков у Pivotal есть проект Riff, ставший основой для PFS (Pivotal Function Service). В августе 2017 года Pivotal запустил платформу управления контейнерами (упаковывают и изолируют приложения) совместно с Google и VMware, позволяющую использовать open source систему Kubernetes, потому что содержит все файлы, которые нужны для самостоятельного запуска, и включающую в себя NSX от VMware для программного менеджмента виртуальных сетей. Управление контейнерами от Pivotal интегрируется с инструментами VMware, в том числе с vRealize Operations Manager, vSAN network storage и Wavefront. 

Решение Pivotal сочетается с Dell Boomi, которая названа в квадранте PaaS-инноваций Gartner лидером сектора. У Pivotal всегда можно выбрать нужный вариант по гигабайтам и по времени использования. По оценке Gartner, рынок iPaaS-услуг вырастет с $16 млрд в 2018-м до $29 млрд в 2021 году (+22% в год).  

PVTL дёшев потому, что в восприятии рынка всем он хорош, если бы не Dell, который останется хозяином компании после IPO. И всё же, аргументов “за”, на мой личный взгляд, чуть больше, чем аргументов “против”. Так, по долговой нагрузке, Pivotal смотрится куда скромнее одного из предыдущих IPO Dell, SecureWorks, у PVTL $73 млн денежных средств, $20 млн долгосрочного долга и $708 млн акционерного капитала; выручка от подписки увеличилась с $95 млн за два года перед IPO до $150 млн за год до IPO и $259 млн в настоящее время; сегодня Pivotal - это 319 клиентов по подписке; $509,4 млн выручки, и ещё $317,5 млн отложенной выручки; рост валовой маржи с 33% два года назад до 44% год назад и 55% непосредственно перед IPO. Pivotal - это ещё рост операционной рентабельности с -97% два года назад до -56% год назад и -33% непосредственно перед IPO. Среди инвесторов VMWare, Microsoft и Ford, среди клиентов T-Mobile, Liberty Mutual, Bosch, Orange, Comcast, Bloomberg, Humana, Home Depot, Volkswagen, Garmin, Allstate, Mercedes Benz и многие-многие другие, которым Pivotal помогает примерно вдвое ускорить параллельную работу собственных программных разработчиков. 

При оценке, Pivotal сопоставима с Mulesoft (Nyse: MULE), который до M&A с Salesforce в 1-м квартале этого года при $296 млн выручки и росте продаж на +57% стоил $3,24 млрд. Также возникают параллели с Cloud Foundry от Red Hat (Nyse: RHT), который торгуется по 9-10 выручек, хотя свои Cloud Foundry есть также у SAP и IBM, но там они не такие немного. Даже Oracle пользуется Cloud Foundry от Pivotal. 

Резюмируя, у Pivotal $509 млн выручки, и хотя от подписки только $259 млн, рост продаж от subscription на +65%. По цене Mulesoft предлагается весь бизнес, а ведь столько, а если смотреть на темпы роста (+21%-+22%) и сравнивать с Red Hat, то и больше (около $4,8-5,1 млрд), стоит только часть, связанная с подпиской, и есть ещё $250 млн продаж вне сегмента subscription. Если предположить, что Pivotal будет среди активов, продажу которых Dell обдумает для погашения долга, в этом случае уместно напомнить, что Mulesoft сегодня стоит $5,9 млрд. 

В заключении, напомню, что написанное здесь не означает совет купить это IPO с моей стороны или со стороны управляющих, это просто аналитика для решения. Из IPO, которые рекомендовали к покупки наши управляющие, для примера нужно назвать Dropbox (Nasdaq: DBX).

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