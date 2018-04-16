"Черного понедельника" сегодня не будет

На наш взгляд, произошедшее в некоторой степени является «разрядкой» напряжённости между Россией и западными странами. Удар по Сирии позволил Дональду Трампу сохранить лицо и заработать политические баллы, при этом ущерба выпущенные ракеты не нанесли: серьёзных разрушений и жертв удалось избежать. Россия ограничилась «решительным осуждением» – риск прямого военного противостояния США и России в Сирии снизился. А ведь именно его боялись рынки. Показательно утреннее снижение котировок нефти на 1% – это уменьшение «военной премии». В ближайшее время повышенная волатильность нефтяных котировок сохранится, при этом актуальным остаётся диапазон $71-$73 за бочку.

Неделю назад основной причиной снижения рынка были именно опасения выхода конфликта России и США на новый уровень с серьёзным расширением санкций. Основные риски – включение российских компаний в SDN-список вслед за «Русалом» и запрет на покупку новых выпусков ОФЗ. На наш взгляд, спустя неделю вероятность такого сценария снизилась. Хотя риски, безусловно, сохраняются. Постпред США при ООН Никки Хейли на выходных заявила, что новые санкции к России могут быть объявлены в понедельник. Расширение санкций к России может последовать и со стороны Великобритании, но, вероятно, оно коснётся лишь отдельных граждан, а для компаний риска нет. Кроме того, сегодня Госдума РФ рассмотрит вопрос введения контрсанкций к западным странам. Предсказать действия политиков сложно. Но, на наш взгляд, худшее позади и остальным российским компаниям удастся избежать SDN-списка. В ближайшие дни ситуация будет развивать по сценарию «разрядки» отношений, хотя в среднесрочной перспективе риски сохраняются.

На наш взгляд, сегодня на открытии и в первой половине дня российский фондовый рынок и рубль могут подвергнуться эмоциональным распродажам, в том числе со стороны нерезидентов. Продажи могут усилиться с открытием европейских бирж. Рублю будет сложно восстановить позиции (напомним об отложенном спросе на валюту со стороны Минфина, кроме того апрель-май традиционно плохие месяцы для рубля), а вот российские акции во второй половине дня могут восстановить позиции – дорогая нефть и слабый рубль этому способствуют.

В первые часы торгов сегодня курс пары доллар/рубль скакнёт к 63 руб. или выше, но в течение дня ситуация стабилизируется. В дальнейшем продажи рубля приостановится, но восстановить позиции рублю будет непросто. В течение дня динамика рубля будет зависеть от новостей. Если санкции не будут жёсткими, рубль сможет отыграть утерянные утром позиции. Если же ситуация пойдёт по пути обострения, для пары доллар/рубль на горизонте замаячит уровень 65 руб., курс евро – диапазоне 77- 80 руб.

Нас ожидает волатильная торговая сессия и на фондовом рынкне: индекс МосБиржи будет торговаться в широком диапазоне 2130-2220 пунктов. Рынок будет внимательно следить за новостями.