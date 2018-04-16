Рубль за неделю упал к доллару почти на 7%

Цены на нефть держались на локальных максимумах, что оказывало рублю поддержку. Курс доллара на закрытие биржи составил 62.05 руб. (+6 коп.), курс евро – 76.55руб. (+13 коп.). На международном валютном рынке доллар был стабилен к евро.

По итогам дня основная пара осталась на отметке $1.2330. Паническая динамика рубля была сбита к середине недели, однако существенный перекос в сторону рисков более негативного развития геополитической ситуации пока вряд ли поспособствует более заметному восстановлению позиций российской валюты.

Начало недели будет тревожным для рубля. Несмотря на то, что субботние события в Сирии прошли по более мягкому сценарию, чем того опасались инвесторы, обещания Минфина США по вводу дополнительных санкций в отношении РФ будет держать рубль в зоне риска.