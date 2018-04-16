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Потери рубля уже не бросаются в глаза


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
С утра в понедельник рубль вновь оказался под давлением из-за очередного обострения геополитической ситуации, связанной с Сирией, и новостями о скором появлении новых антироссийских санкций. Тем не менее, в первые минуты торгов доллару удалось вернуться лишь к утренним уровням четверга прошлой недели (когда ситуация на валютном рынке по сути уже стабилизировалась): укрепившись почти на 60 коп. к уровню закрытия пятницы, американская валюта не смогла развить свое преимущество и отскочила в район 62,2-62,3 руб.

К полудню рубль находился в числе лидеров падения среди валют развивающихся рынков, однако потери отечественной валюты уже не бросались в глаза на общем фоне, как это было неделей ранее. 

Несмотря на общую геополитическую напряженность и риски введения новых санкций, мы полагаем, что большинство участников рынка в настоящее время не испытывает панических настроений, наблюдавшихся на прошлой неделе. Ключевым фактором, позволившим участникам рынка вздохнуть свободнее, по-прежнему остается низкая вероятность расширения санкций на российский госдолг, которую подтвердило высказывание министра финансов США на прошлой неделе. Кроме того, возможные новые санкции, по всей видимости, будут прежде всего связаны с военными действиями в Сирии, и, вероятно, не затронут российский бизнес, что представляет собой гораздо меньший риск для инвесторов.

Отсутствие панических настроений в понедельник утром разделили и основные участники предстоящего налогового периода, активизировавшие продажу валютной выручки. Объем сегодняшней уплаты страховых взносов может составить порядка 600 млрд руб., а совокупные апрельские выплаты в бюджет — достичь отметки в 1,8 трлн руб.  

Геополитические риски по-видимому могут внести коррективы в денежно-кредитную политику ЦБ уже на ближайшем заседании 27 апреля. При этом в пятницу вечером Банк России опубликовал аналитический обзор по ликвидности, в котором повысил прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 г. с 3,2-3,6 до 3,7-4,1 трлн руб., а сегодня представители ЦБ не исключили повышения прогноза по инфляции на конец 2018 г. (хотя рост цен должен остаться в пределах таргета ЦБ). Данные события еще больше усиливают вероятность сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании и изменения риторики ЦБ, что, как минимум, поддержит привлекательность рубля, в том числе для зарубежных инвесторов.

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