Финансы спели романсы

Однако дальше «что-то» пошло не так. Это «что-то» - это, конечно же, фактор нарастания напряженности вокруг Сирии. И это уже не касалось конкретно акций финансового сектора, они просто, что называется, попали под раздачу на фоне того, что многие участники рынка просто выходили из акций в преддверии 2 выходных дней, от которых неизвестно чего ждать. И с высоты сегодняшнего дня они в принципе, как мы понимаем, правильно все делали. Так что в этом случае можно честно сказать - ну, не судьба! Кстати, если все же посмотреть на историю выхода банковской отчетности за последние года 2, то мы увидим, что очень часто независимо от того, какая отчетность выходит - реакция участников рынка на ее выход чаще всего именно негативная. По-видимому, такая карма у банков!

Естественно, в этих условиях финансовый сектор оказался худшим на отраслевом уровне. Но его потери в среднем составили всего лишь 0,9%. Так что говорить о какой-то серьезной распродаже активов все же не стоит. Это была просто небольшая фиксация прибыли перед выходными и не более того. Прошедшую неделю, кстати, несмотря на весьма напряженный геополитический фон, участники рынка закрыли с плюсом. И причем следует признать - вполне нормальным плюсом. Худший результат у индекса Dow Jones (DJIA-30). Но даже он вырос на весьма приличные 1,78%. А что уж говорить про индекс NASDAQ, который на фоне восстановления позиций в акциях -лидерах технологического сектора Facebook (FB), NVidia (NVDA), Micron Technology (MU) и Netflix (NFLX) вырос в 1,5 раза больше своего старшего брата Dow (+2,77%).

Но основная «движуха» была конечно не в акциях технологического сектора, а в сырьевом секторе в целом и в «нефтянке» в частности. Но здесь объяснять ничего и не надо. 10% процентный рост цены на черное золото говорит сам за себя.

Ожидания рынка 16 апреля

Отбомбились и можно жить дальше… Наверное, именно такие мысли витают в головах у многих инвесторов. Действительно, после «успешной» субботней бомбардировки в результате которой, во-первых, никто не пострадал, и, во-вторых, все заинтересованные стороны достигли поставленных целей, у многих инвесторов отлегло от сердца и они явно успокоились. По крайней мере, главный страх - страх большого столкновения между США и Россией отошел на второй план. И поэтому европейские индексы сегодня уже спокойно торгуются вблизи нулевых отметок периодически «из света в тень перелетая», то есть то опускаясь чуть ниже нуля, то поднимаясь в зеленую зону.

А вот на американском рынке позитива сегодня даже чуть больше. Американских инвесторов, наверное, вдохновило поведение Трампа: мужик сказал - мужик сделал. И неважно теперь - куда в принципе пульнули эти «Томагавки», и какие цели они в конце концов поразили. Так что, если сегодня больше ничего ни откуда не прилетит, то можно ждать восстановления цен после пятничной просадки.

Кроме того, сегодня инвесторы начнут постепенно переключаться с политических новостей на экономические. Выходящие сегодня макроданные заслуживают внимания. Прежде всего это касается данных по индексу общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке (Empire State Mfg index). Здесь ожидается небольшое его снижение с 22,5 до 18,2 пунктов. Это вроде бы и не критично, но надо учесть, что этот индекс очень часть преподносит нам неожиданности как со знаком плюс, так и минус. Так что в любом случае за ним следует смотреть очень внимательно, так как сильное отклонение от прогноза может повлиять на настроение участников рынка.

Но и макроданные это не самое главное на сегодняшний день. Ведь начался сезон отчетности, и он с каждым днем будет набирать обороты. Сегодня еще до начала торгов выйдет отчетность еще одного банковского монстра - Bank of America (BAC). Ожидания здесь такие же как и по его собратьям - позитив, позитив, позитив. Но, как мы видели в пятницу, выход хорошей отчетности еще не означает автоматического роста котировок. Так что в случае с Bank of America (BAC) может случиться та же история. Хотя шансов на рост у BAC все же больше.

А самая главная интрига сегодняшнего дня - это выход отчетности от Netflix (NFLX) сразу по окончанию торгов. И аналитики, и участники рынка как всегда единодушно ждут от этой компании только блестящих результатов. На то есть все основания, и поэтому ждем очередного гэпа вверх на очередные 10 - 15%.