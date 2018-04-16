Снижение акций "Русала" прекратится до выхода новых негативных новостей

На торгах на Московской бирже акции тоже в первые минуты сильно просели, но к середине дня падение составляет около 5,5%. Пока не выйдет новых негативных новостей по "Русалу", дальнейшего снижения не ожидаю. Компания и так стоит на 22% дешевле рыночной стоимости своего пакета в Норильском Никеле, на внутреннем рынке операционную деятельность продолжает. При необходимости, получит поддержку от правительства.

Рынок в целом слабо реагирует на события, произошедшие на выходных. Это хороший сигнал. Волатильность на рынках падает. Есть шансы, что на этой неделе рынки могут вернуться к спокойному состоянию, хотя, я полагаю, что стабилизация фондового и валютного рынков наступит не ранее второй половины мая.