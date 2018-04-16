В настоящее время мы предпочитаем российские «голубые фишки» акциям второго эшелона. Мы рекомендуем покупать качественные акции, которые отстали от индекса РТС и выглядят перепроданными – Сбербанк, Яндекс и X5. Нам также нравится Норникель и ЛУКОЙЛ, которые сильно выигрывают от высокой цены на нефть и слабого рубля. Обе компании относятся к числу фаворитов у портфельных инвесторов благодаря хорошему корпоративному управлению и стабильной дивидендной политике. Нам по-прежнему нравится Globaltrans и Ростелеком, поскольку они являются привлекательными дивидендными историями с низким коэффициентом «бета». Обе компании выплатят хорошие дивиденды в течение ближайших нескольких месяцев с доходностью 7.3% и 8.4% соответственно. Газпром, Роснефть и Полюс Золото выглядят более спекулятивными акциями из-за повышенных корпоративных рисков, однако рост цен на нефть и золото в сочетании со слабым рублем внушает оптимизм относительно их будущих доходов, и этот фактор еще не отыгран рынком. Таким образом, потенциальный коэффициент «риск /доходность» у этих компаний выглядит привлекательным, и мы включаем эти компании в наш список фаворитов. Мы исключили из этого списка менее ликвидные акции: Башнефть, Газпром нефть, Детский мир и Mail.ru.
Что покупать, если хочется что-то купить?
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.