Что покупать, если хочется что-то купить?

В настоящее время мы предпочитаем российские «голубые фишки» акциям второго эшелона. Мы рекомендуем покупать качественные акции, которые отстали от индекса РТС и выглядят перепроданными – Сбербанк, Яндекс и X5. Нам также нравится Норникель и ЛУКОЙЛ, которые сильно выигрывают от высокой цены на нефть и слабого рубля. Обе компании относятся к числу фаворитов у портфельных инвесторов благодаря хорошему корпоративному управлению и стабильной дивидендной политике. Нам по-прежнему нравится Globaltrans и Ростелеком, поскольку они являются привлекательными дивидендными историями с низким коэффициентом «бета». Обе компании выплатят хорошие дивиденды в течение ближайших нескольких месяцев с доходностью 7.3% и 8.4% соответственно. Газпром, Роснефть и Полюс Золото выглядят более спекулятивными акциями из-за повышенных корпоративных рисков, однако рост цен на нефть и золото в сочетании со слабым рублем внушает оптимизм относительно их будущих доходов, и этот фактор еще не отыгран рынком. Таким образом, потенциальный коэффициент «риск /доходность» у этих компаний выглядит привлекательным, и мы включаем эти компании в наш список фаворитов. Мы исключили из этого списка менее ликвидные акции: Башнефть, Газпром нефть, Детский мир и Mail.ru.