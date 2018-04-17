Индекс РТС прибавит этим утром 2,5%

Мировые рынки начали неделю разнонаправленным движением индексов. В понедельник российский рынок предсказуемо продолжил падение на ожиданиях новых санкций США в отношении российских компаний. Индекс РТС снизился на 1,8%, индекс ММВБ потерял 1,5%. Однако вчера санкции объявлены не были. Как прокомментировала это пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, администрация США изучает вопрос, и решение будет принято в ближайшее время. Тем временем американский президент Дональд Трамп завил, что Китай и Россия «играют в валютную девальвацию», что «неприемлемо». Таким образом, среднесрочный негативный фон, связанный с ожиданием новых ограничительных мер, сохраняется.

Российские статданные также не добавляют рынку оптимизма. Промпроизводство в марте выросло лишь на 1% год к году, что на 0,3 п.п. ниже прогноза рынка и на 0,5 п.п. ниже показателя предыдущего месяца. Европейские рынки в понедельник умеренно отступили, евро укрепился. Индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,2%. Американские индексы начали неделю в плюсе, S&P 500 вырос на 0,8%. Поскольку после ракетного удара, нанесенного по Сирии в прошлые выходные, Белый дом пока не планирует новых военных акций, влияние сирийского конфликта на рынки немного ослабло, и инвесторы переключились также на другие факторы, в частности на отчетность компаний за 1 кв. 2018 г. и статистику по экономике США. Розничные продажи в США в марте выросли на 0,6% месяц к месяцу, что на 0,2 п.п. больше, чем ожидал рынок, а производственный индекс Empire State не дотянул до прогноза.

Сегодня выйдут данные по промпроизводству в США в марте. Согласно статистике, опубликованной сегодня в Китае, рост ВВП страны в 1 кв. 2018 г. совпал с прогнозом и составил 6,8% год к году, промпроизводство в марте увеличилось на 6% год к году и оказалось на 0,3 п.п. хуже ожиданий, а розничные продажи выросли в марте на 10,1%, заметно превысив прогноз. Данные по промпроизводству насторожили рынок, и сегодня индексы азиатского региона снижаются. Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефть Brent подрастают. Поскольку краткосрочно ситуация на российском рынке не ухудшилась – новых санкций вчера не последовало, а ситуация вокруг Сирии не получила дальнейшего военного развития, – российские индексы сегодня попытаются отыграть часть потерь. Мы ожидаем, что индекс РТС вырастет этим утром на 2,5%.