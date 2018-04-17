Рынок США: финансовые бумаги еще учтут позитивную сторону отчетности

Возможно, финансовые бумаги ещё не учли позитивную сторону начавшегося сезона отчётности и только готовятся к рывку вперёд. Не знаю, насколько уместен будет совет присмотреться к этим активам после такого сильного снижения, но их почти нет среди лидеров роста в сегменте value, хотя отчётность не просто хорошая, а отличная, и капитализация иностранных компаний в целом уверенно повышается. Ситуация может измениться, как только хедж-фонды определят отношение к сектору в целом.

Индекс S&P 500 вырос на +0,8% до 2677,84 (+16% с учётом дивидендов), потому что учтены или нет ожидания 22%-ного роста прибыли, но если отчётность их подтвердит, значит, пришло время накапливать ценные бумаги компаний с устойчивой бизнес-моделью. Индекс Dow 30 увеличился на +0,9% до 24573,04 (+22%) на фоне спроса на противников Amazon и чрезмерного укрепления доллара. Золото не стало падать с $1346, и доллар не стал дешеветь с $1,239/€, так как доходность убежища трежерис выросла до 2,83% от ожиданий инфляции вслед за данными по розничным продажам и личным твитом президента США “Россия и Китай играют в игру валютной девальвации в то время, как Америка продолжает повышать процентные ставки. Неприемлемо!”. Цена эталонного сорта нефти Брент осталась на $71,6 за баррель от признаков продления ОПЕК+.

В понедельник Bank of America (Nyse: BAC) отчитался о 30%-ном росте прибыли (до $6,9 млрд, при выручке $23,3 млрд) и об увеличении коэффициента эффективности до абсолютного максимума (расходы к доходам всего 60%) на фоне снижения налоговой ставки до 18%, ускорения притока на депозиты и роста кредитования 32-й квартал подряд. Телевидение Netflix (Nasdaq: NFLX), меняющее мир, отчиталось о росте квартальных продаж на +40% и прибыли на +60% в год, об увеличении числа новых подписчиков на +30,6% до 93,4 млн в год при расширении затрат на трансляции на +33,7% до $34,9 млрд в год и спрогнозировало 6,2 млн новых абонентов на 2-й квартал, на +28,4% ожиданий биржи. На неделе раскрываются страховщик United Health, IT-лидер IBM и Johnson & Johnson.

Что касается шорт на биткойн, то ещё раз уточню, что самим туда лезть не следует, это идея ориентирована скорее на управляющих хедж-фондов. Выручка целого ряда компаний в прошлом опасно зависела от курса биткойна. Например, Micron Technology (Nasdaq: MU) и Seagate на примерно 15%, NVIDIA и Western Digital на 10%, Intel, AMD и Qualcomm на 8%, Broadcom на 7%. Иногда и хочется купить их бумаги прямо сейчас, но такая зависимость от крипто и нехватка регулирования битка усложняют подсчёт фундаментальной недооцененности активов в более долгосрочной перспективе. Когда волатильность биткойна достигает таких пределов, что влияет на отчётность крупных компаний, нет смысла стоять в стороне и, если есть талантливый управляющий, можно попробовать зашортать с узким стопом. Возможно, поэтому курс биткойна накануне с $8285 откатился до $8022 - после того, как Ripple попросил британских регуляторов запретить серую часть крипторынка.

В сфере макроэкономики вышли данные по розничным продажам США (+4,1% в год за 1-й квартал), ВВП Китая (+6,8% в год), розничным продажам в КНР (+10,1% в год), а также немножко ухудшившийся индекс деловой активности округа ФРБ Нью-Йорка Empire State. В выходные состоится встреча МВФ.

Подробности по статистике США внушают оптимизм. Без учёта автомобилей, которые внесли в марте позитивный вклад в рост общего индекса, розничные продажи в США в 1-м квартале выросли на +4,5% в год. По отраслям, продажи мебели и утвари выросли на +4,5% в год, стройматериалов на +5,0%, авто на +3,0%, продовольствия на +3,4%, на АЗС на +9,7%, одежды на +3,0%, в интернете и на рынках на +9,7%.

Мы инвестируем в международные IPO, самым актуальным из которых в этом году представляется Dropbox (Nasdaq: DBX), поэтому нужно объяснить, что произошло с этой акцией в последнее время. Казалось бы, кого уж на бирже можно заподозрить в манипуляции рынком ценных бумаг Dropbox, но точно не японского брокера Nomura. И всё же, после того, как брокер мягко рекомендовал их к уменьшению доли в портфеле с целевым уровнем $21, котировки просели на 9%. Аргументы у японцев сомнительные, в том числе “устойчиво слабое” проникновение рынка хранения данных и “чрезвычайно низкие” темпы превращения бесплатных пользователей в платных подписчиков. Наши аналитики не согласны с Nomura и считают Dropbox выгодным вложением денег. В настоящее время бумага по-прежнему немного за $30, и хочу обратить внимание на патентный портфель компании. DBX - настоящий патентный тролль! Он получил свыше 600 патентов и подал ещё столько же новых заявок, среди которых защита авторских методов сжатия сведений, включения камеры и синхронизации данных между смартфоном и папками системы накопления контента.

Возможно, кое-кто в Японии опасается упустить всю эту интеллектуальную собственность, но нам в России виднее. Все 600 технологий Dropbox теперь надёжно защищены, и коллеги из развитых стран могут завидовать, но никто в США цивилизованным образом не подпустит к этому бизнесу долгие годы, что называется, на пушечный выстрел.

Следующей компанией уровня CarGurus и Dropbox на IPO может быть DocuSign, если параметры понравятся управляющим. У DocuSign 24 патента в США и 35 патентов в других странах. Не такие свежие и многочисленные, как у Dropbox, но всё равно внушительно. Сроки истечения прав собственности у DOCU между декабрём 2019 года и февралём 2035 года, и хотя это не главное, само собой, на это время другим стартапам станет сложнее приватизировать технологию цифровой подписи, которая будет в точности заменять DocuSign, разве что в очень ограниченных пределах отдельных стран. При этом у DOCU на стадии рассмотрения находятся ещё 18 заявок в США и 34 заявки в других странах, и кроме прочего есть авторизация на поставки для федеральной власти США (FedRAMP). Главное, что DocuSign - это выгодный бизнес и перспективная инвестиция, в том числе, потому, что он генерирует позитивный денежный поток и лидирует на рынке. Впрочем, что там лидирует? В развитых странах распространён такой глагол “задокусайнить документы”, что означает быстро подписать надёжной ЭДО и отправить адресату.